Євробачення оголошує про запуск конкурсу в Азії

70-та річниця головного музичного конкурсу Європи стала поштовхом до розширення

Європейська мовна спілка офіційно оголосила про запуск Eurovision Song Contest Asia, дебют якого відбудеться у листопаді 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EBU.

Де і коли пройде дебютний конкурс

Столиця Таїланду, Бангкок, обрана містом-господарем першої в історії можливості проведення конкурсу для Азійсько-Тихоокеанського регіону. Грандфінал заплановано на суботу, 14 листопада 2026 року. Ця масштабна експансія бренду приурочена до 70-річчя «оригінального» Євробачення. Організацією шоу займатиметься таїландський мовник Channel 3 у співпраці з EBU, компанією Voxovation та S2O Productions. Проєкт покликаний об'єднати культури регіону з населенням понад 600 мільйонів людей під незмінним гаслом United by Music.

Вибір Бангкока не був випадковим. За словами заступника губернатора Туристичного управління Таїланду Чувіта Сіріваджакула, це місто, де традиції та інновації не конкурують, а співпрацюють. Очікується, що проведення конкурсу значно підвищить міжнародну впізнаваність міста, сприятиме розвитку туризму та створенню нових робочих місць.

Перші учасники конкурсу

На цей момент свою участь офіційно підтвердили 10 країн, проте організатори очікують, що список розшириться вже найближчими тижнями. Серед них:

Бангладеш Бутан В'єтнам Камбоджа Лаос Малайзія Непал Таїланд Філіппіни Південна Корея

Кожен мовник-учасник обиратиме свого представника через національні відбори. Директор Євробачення Мартін Грін зазначив, що запуск азійської версії – це нова глава в історії конкурсу, яка відображатиме голоси, ідентичність та амбіції цього багатого на таланти регіону.

Пітер Сеттман, генеральний директор Voxovation, підкреслив, що мета проєкту – створити шоу, яке по-справжньому відображатиме азійську ідентичність та творчу енергію, використовуючи сучасні платформи (як-от ZOOP) для глибшої взаємодії фанатів з артистами поза межами сцени. Хоча спроби створити такий формат тривали понад десять років, у 2026 році ідея культурної єдності через музику нарешті вийде на новий глобальний рівень.

