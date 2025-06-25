Помер актор серіалів «Ранкове шоу» та «Санта Барбара»

Джо Марінеллі пішов із життя у віці 68 років

Американський актор Джо Марінеллі, відомий своїми ролями у телесеріалах «Ранкове шоу», «Санта-Барбара», «Агенти Щ.И.Т.», «Відчайдушні домогосподарки», помер після тривалої боротьби з раком горла та шлунка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Його агентка, Джулі Сміт, зазначила, що актор хворів протягом кількох років. Джо Марінеллі пішов із життя у віці 68 років. Інших деталей вона не оприлюднила.

фото: NBC

Актор зіграв понад 50 ролей, переважно з’являючись у популярних телепроєктах як запрошений гість. Винятком стала мильна опера «Санта-Барбара», де він виконував роль Банні Тальятті – гангстера, що перевдягався у жіночий одяг. У цьому проєкті він знявся у понад 170 епізодах, а його акторську гру було відзначено премією Soap Opera Digest Award.

Кар’єра Марінеллі розпочалася у середині 1980-х років з участі в таких популярних шоу, як «Кеґні і Лейсі», «Блюз Гілл-стріт» та «Закон Лос-Анджелеса». У 1999 році він знявся в серіалі «Головний госпіталь», який потрапив до Книги рекордів Гіннесса як найдовша американська мильна опера.

У 2000-х роках актор з'являвся у відомих проєктах, зокрема у «Західному крилі», «Поліції Нью-Йорка» та «Докторі Хаусі». Його останньою роллю став персонаж режисера шоу Донні Спаньолі у «Ранковому шоу», де він зіграв у 20 епізодах. За участь у цьому проєкті акторський склад, зокрема й Марінеллі, був номінований на премію Гільдії кіноакторів США у 2022 році за найкращий драматичний ансамбль.

Раніше американський актор Вел Кілмер, відомий за роллю Бетмена у фільмі «Бетмен назавжди», помер у Лос-Анджелесі через пневмонію. Йому було 65 років.

Зокрема, 29 березня помер американський актор Річард Чемберлен, відомий за роллю в екранізації роману Джеймса Клавелла «Сьоґун», «Граф Монте-Крісто» та «Ті, що співають у терні». Його не стало на 91-му році життя.