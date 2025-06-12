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На базі Грузинського легіону сталась диверсія: загинув боєць

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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На базі Грузинського легіону сталась диверсія: загинув боєць
Загинув боєць Грузинського легіону Деметре Дарчіа внаслідок диверсії
фото: Грузинський легіон

«Зазначена подія була добре спланованою акцією»

Грузинський легіон заявив про диверсію на базі, внаслідок цього загинув молодий боєць. Про це йдеться на сторінці легіону, передає «Главком».

Командир легіону Мамука Мамулашвілі повідомив, що 12 червня на базі Грузинського легіону було здійснено диверсію. Невідома особа пронесла на територію вибуховий пристрій, який з часом здетонував.

Диверсія призвела до загибелі молодого бійця легіону Деметре Дарчіа.

«Зазначена подія була добре спланованою акцією, що підозріло збіглася з так званим днем Росії, який відзначається 12 червня», – написали у легіоні.

Зазначається, що відповідні служби проводять розслідування. Наразі не повідомлялось про поранених.

«Кожен боєць Грузинського легіону вшановує пам’ять Деметре Дарчіа. Ми висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким загиблого», – йдеться у повідомленні.

Раніше командир Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі розповів, яка мотивація його бійців воювати в Україні. Він пояснив, що Грузія – дзеркальне відображення того, що відбувається в Україні

«В Грузії це вже було тричі. На жаль, Грузія не змогла звернути увагу світового співтовариства, через свої маленькі розміри, маленьку кількість населення та геополітичну локацію. На Грузію не звернули уваги, навіть почали звинувачувати в тому, що вона напала на Росію і отримала за це відповідь. В Україні це, після розвалу Радянського Союзу, сталося вперше. Ми попереджали, і Україну, і всіх інших, що так може статися», – наголосив військовий.

До слова, Головне управління розвідки Міноборони України відреагувало на заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо того, що «Грузинський легіон» та та його лідер Мамука Мамулашвілі контролюються українською контррозвідкою.

У ГУР нагадали, що 31 січня 2025 року офіційні особи Словацької Республіки під час пресконференції висунули звинувачення на адресу Головного управління розвідки Міністерства оборони України – нібито військовослужбовці «підпорядкованого» ГУР МО України Грузинського національного легіону були причетними до організації протестів у Словаччині з метою підготовки до державного перевороту.

Теги: диверсія диверсанти смерть вибух

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