«Чудом остались живы!»: Гитарист группы Pianoboy попал в ДТП

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Вова Павловский

Об неприятном инциденте Вова Павловский рассказал в соцсети

Гитарист популярной украинской группы Pianoбой Вова Павловский и его возлюбленная попали в ДТП. Неприятный инцидент произошел вчера вечером в центре Киева.

По словам музыканта, он ехал по улице Михаила Грушевского и его машина сломалась. Ему пришлось останоиться, что бы посмотреть что же произошло, сделать фото потомки и позвонить на СТО. Но когда Павловский решил установить, согласно правилам дорожного движения, аварийный знак для предупреждения других участников движения, в его машину въехал пьяный водитель на Audi Q7. От удара внедорожник музыканта вылетел на встречную полосу и врезался в Mercedes.

Как отмечает в своем посте музыкант, Audi была на эстонских номерах.

«Удар был такой силы, что мы сразу оказались на встречной полосе и там зацепили Mercedes. Я быстро пришел в чувство и спросил у девушки, все ли с ней хорошо и может ли она выйти. Дверь заклинило. Я понял, что действовать нужно оперативно, так как может взорваться баллон с газом. Вытащил девушку из машины и увидел картину Репина: мне в зад въехал чувак на Audi Q7 на эстонских номерах. Он был в мясо пьяный и начал говорить, что позвонит Авакову», - написал музыкант в соцсети и опубликовал снимки с места ДТП.

По словам музыканта на данный момент он находится дома и благодарит Бога, что он и его девушка остались живы.

«Живой, целый и невредимый. Мы чудом остались живы. Тачка в хламе. Каким-то чудом на мне нет царапин. Малая тоже в порядке. Болит ср%ка и голова, но все ок. Чудесным образом осталась целой гитара и оборудование. Чуваки в скорой сказали, что бы я принес ящик вискаря Ангелу-хранителю», - отметил музыкант.

Также Павловский отметил, что его машина восстановлению не подлежит и юридически, хоть он и прав, но никто ему не возместит ущерб.



