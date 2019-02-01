После Зеленского в президенты захотелось и Ирине Билык?



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Ирина Билык

«Украинской Мадонне» не дают покоя лавры «украинского Рейгана»

Знаменитая в нашей стране поп-певица Ирина Билык решила прощупать потенциальный электорат на случай будущих политический маневров и огорошила своих фанатов странным вопросом.

«А вы проголосовали бы меня, если бы я баллотировалась на пост президента нашей страны?, - поинтересовалась певица на своей странице в Facebook.

Примечательно, что большинство пользователей сети призвали певицу заниматься своим делом и не лезть в грязное дело - политику.

«Оставайтесь певицей, политика грязная она тебе ни к чему, это искренне», «Вы, госпожа Ирина сперва напишите собственное видение управления страной, а потом я дам ответ», «Ирина, пойте и радуйте нас», «Нет, Ирочка, не ваше это !! Вы - Президент на сцене !!», - пишут благоразумные поклонники, которые понимают, что нелепых кандидатов в президенты Украины и так в достатке.

Видимо Мадонну украинского разлива серьезно задел решительный шаг Зеленского, который решил из комика переквалифицироваться в серьезного политика и главу воюющего государства. Но, скорее всего, Билык просто решила хайпануть на животрепещущей теме и привлечь внимание к своей персоне.

Что касается творчества певицы, то здесь не все так однозначно и линейно. Сначала Билык выпустила песню в стиле низкопробного русского шансона, а позже – представила неплохую песню «под новый год», и даже с патриотическими мотивами.