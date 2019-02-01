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    Шоу-биз

    После Зеленского в президенты захотелось и Ирине Билык?

    • Розсилка
    Ирина Билык - После Зеленского в президенты захотелось и Ирине Билык?
    Ирина Билык

    «Украинской Мадонне» не дают покоя лавры «украинского Рейгана»

    Знаменитая в нашей стране поп-певица Ирина Билык решила прощупать потенциальный электорат на случай будущих политический маневров и огорошила своих фанатов странным вопросом.

     «А вы проголосовали бы меня, если бы я баллотировалась на пост президента нашей страны?, - поинтересовалась певица на своей странице в Facebook.

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    Примечательно, что большинство пользователей сети призвали певицу заниматься своим делом и не лезть в грязное дело - политику.

    «Оставайтесь певицей, политика грязная она тебе ни к чему, это искренне», «Вы, госпожа Ирина сперва напишите собственное видение управления страной, а потом я дам ответ», «Ирина, пойте и радуйте нас», «Нет, Ирочка, не ваше это !! Вы - Президент на сцене !!», - пишут благоразумные поклонники, которые понимают, что нелепых кандидатов в президенты Украины и так в достатке.

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    Видимо Мадонну украинского разлива серьезно задел решительный шаг Зеленского, который решил из комика переквалифицироваться в серьезного политика и главу воюющего государства. Но, скорее всего, Билык просто решила хайпануть на животрепещущей теме и привлечь внимание к своей персоне.

    Что касается творчества певицы, то здесь не все так однозначно и линейно. Сначала Билык выпустила песню в стиле низкопробного русского шансона, а позже – представила неплохую песню «под новый год», и даже с патриотическими мотивами.

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    Facebook Новый год певица президент политика
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