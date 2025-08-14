Принц Гаррі та Меган Маркл підписали новий багаторічний контракт із Netflix

Попередній контракт подружжя, укладений у 2020 році, був вартістю близько $100 млн

Меган Маркл зазначила, що партнерство з Netflix надихає їх із чоловіком на створення продуманого контенту

Британський принц Гаррі та його дружина, герцогиня Сассекська Меган Маркл, уклали новий багаторічний контракт зі стримінговою платформою Netflix. Про це пише «Главком» із посиланням на ВВС.

Меган зазначила, що партнерство з Netflix надихає їх із чоловіком на «створення продуманого контенту в різних жанрах, який резонує в усьому світі».

Терміни та фінансові деталі нової угоди не розголошуються. За оцінками, попередній контракт подружжя, укладений у 2020 році, був вартістю близько $100 млн.

Повідомлення з’явилося напередодні прем’єри другого сезону кулінарного шоу «З любов’ю, Меган». Перший сезон, за даними Netflix, не увійшов до 300 найпопулярніших проєктів сервісу за першу половину 2025 року та зібрав 5,3 млн переглядів. У шоу Меган готувала разом із друзями-знаменитостями.

Документальний серіал «Гаррі та Меган», що вийшов у грудні 2022 року й розповідав про їхній відхід від королівських обов’язків, отримав 23,4 млн переглядів.

Нагадаємо, раніше, британському принцу Гаррі, який приїхав до України, подарували великодній кошик із паскою, яку спекли з борошна з розмінованих українських полів. Як передає «Главком», про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, подаровану паску випікали бабусі з прикордонної з Росією Сумщини. А писанки для цього кошика зробила мама Ірини Цибух, яка загинула торік на Харківщині, коли її машина наїхала на міну.

Свириденко також розповіла, що говорила з принцом про програму розмінування. За словами міністерки, для нього це теж цікава тема, позаяк принцеса Діана в Анголі проходила між замінованих полів, і тоді «світ побачив цю проблему».

Крім того, прибувши в Україну, герцог Сассекський відвідав львівський центр Superhumans, що спеціалізується на допомозі пораненим військовим. Разом із ним у клініку прибули четверо ветеранів. Заклад надає безоплатні послуги з протезування, реконструктивної хірургії та психологічної реабілітації. Про сам візит стало відомо лише після того, як принц покинув територію України.

Принц Гаррі, який має за плечима десятирічну службу в британській армії, став другим представником королівської родини, що відвідав Україну з початку повномасштабної війни. Торік Київ відвідала Софі, герцогиня Единбурзька.