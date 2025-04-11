Принц Гаррі отримав у подарунок паску, спечену з борошна з розмінованих українських полів

Свириденко також розповіла, що говорила з принцом про програму розмінування

Подаровану паску випікали бабусі з прикордонної з Росією Сумщини

Британському принцу Гаррі, який приїхав до України, подарували великодній кошик із паскою, яку спекли з борошна з розмінованих українських полів. Як передає «Главком», про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, подаровану паску випікали бабусі з прикордонної з Росією Сумщини. А писанки для цього кошика зробила мама Ірини Цибух, яка загинула торік на Харківщині, коли її машина наїхала на міну.

Свириденко також розповіла, що говорила з принцом про програму розмінування. За словами міністерки, для нього це теж цікава тема, позаяк принцеса Діана в Анголі проходила між замінованих полів, і тоді «світ побачив цю проблему».

Нагадаємо, Принц Гаррі здійснив неоголошений візит до України, під час якого зустрівся з постраждалими внаслідок війни людьми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

У четвер, 10 квітня, герцог Сассекський відвідав львівський центр Superhumans, що спеціалізується на допомозі пораненим військовим. Разом із ним у клініку прибули четверо ветеранів. Заклад надає безоплатні послуги з протезування, реконструктивної хірургії та психологічної реабілітації. Про сам візит стало відомо лише після того, як принц покинув територію України.

Принц Гаррі, який має за плечима десятирічну службу в британській армії, став другим представником королівської родини, що відвідав Україну з початку повномасштабної війни. Торік Київ відвідала Софі, герцогиня Единбурзька.

Такожп герцог Сассекський зустрівся із українськими захисниками на «Іграх нескорених». До мережі потрапило відео, де принц Гаррі став на одне коліно перед уболівальником з України, який втратив ноги на війні з російськими окупантами. Відео поширило медіа «Ґрунт» у Instagram.

Також ми писали, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у інтерв’ю New York Post заявив, що не депортуватиме з країни принца Гаррі.