Максим Галкін привітав шанувальників із Різдвом українською мовою: реакція українців

Росіяни не оцінили звернення Максима Галкіна українською мовою

Російський артист та гуморист Максим Галкін привітав свою аудиторію в Instagram з Різдвом. Частина його привітання була написана українською мовою. На це у коментарях відреагували українці. Про це пише «Главком» із посиланням на допис артиста.

У світлий день Різдва Максим Галкін звернувся до своїх шанувальників з побажаннями та опублікував світлину у своєму блозі. «Христос рождається! Вітаю усіх вас з найсвітлішим святом! Миру, здоров’я, любові та добра!» – написав Галкін українською мовою.

Максим Галкін привітав шанувальників з Різдвом українською мовою фото: скриншот Іnstagram/maxgalkinru

У коментарях українці подякували артисту за привітання та його підтримку. «Дякую, Максиме. Щиро дякую за підтримку моєї країни, за те, що такі слова як Гідність мають значення та вагу. Найкращі побажання Вашій родині та Вам!» – написала одна з користувачів.

Українці відреагували на привітання Максима Галкіна фото: скриншот Іnstagram/maxgalkinru

Українці також відзначили позицію Галкіна та його родини щодо війни, яку Росія веде проти України. «Україна та українці цінують, чують та поважають вашу позицію та підтримку», – писали користувачі.

Деякі росіяни не оцінили звернення Максима Галкіна українською мовою фото: скриншот Іnstagram/maxgalkinru

Попри те, що у коментарях переважали українці, росіяни все ж таки висловили своє невдоволення щодо позиції російського артиста. «Русский язык забыт. Как же так, а как наслаждались просмотром передач с твоим участием, не понять тебя никогда!» – написав користувач.

Раніше «Главком» писав про те, як російський комік Максим Галкін, який відкрито засуджує війну в Україні та критикує російську владу, став мішенню для пропагандистської атаки. Він продемонстрував, як працюють боти, залишаючи під його дописами ідентичні коментарі з критикою та неправдивою інформацією.

Нагадаємо, як музична виконавиця Алла Пугачова розповіла, як остаточно поїхала з РФ. Після початку повномасштабної війни Пугачова полетіла до Ізраїля на лікування. Компанію їй склали двійнята Ліза Єлизавета та Гаррі, (2013 р.н.) Її чоловік, гуморист Максим Галкін, на той час вже був за кордоном.