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Росія програла касацію проти «Нафтогазу» в нідерландському суді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія програла касацію проти «Нафтогазу» в нідерландському суді
РФ експропріювала активи «Нафтогазу» у Криму в порушення положень міжурядової угоди
фото з відкритих джерел

Суд остаточно підтвердив законність та чинність часткового рішення арбітражного трибуналу

Верховний суд Нідерландів остаточно підтвердив законність рішення Гаазького арбітражу щодо компенсації «Нафтогазу» за захоплені Росією активи в Криму. Про це повідомляє пресслужба групи.

Таким чином, нідерландські суди вже вдруге та остаточно підтвердили законність та чинність часткового рішення арбітражного трибуналу при постійній палаті третейського суду в Гаазі.

Як зазначив очільник НАК «Нафтогаз України» Роман Чумак, рішення Верховного суду зміцнює позицію групи «Нафтогаз» у виконавчих провадженнях щодо стягнення заборгованості Росії за незаконне захоплення активів у Криму.

Як відомо, відповідно до часткового рішення від 22 лютого 2019 року трибунал підтвердив свою юрисдикцію в арбітражному провадженні та встановив, що РФ експропріювала активи «Нафтогазу» у Криму в порушення положень міжурядової угоди між Україною та РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій.

19 липня 2022 року Апеляційний суд Гааги відхилив заяву РФ щодо скасування Часткового рішення. Верховний суд погодився з позицією арбітражного трибуналу та Апеляційного суду м. Гааги, що юрисдикція арбітражного трибуналу поширюється виключно на інвестиції, зроблені після 1 січня 1992 року.

Після винесення часткового рішення від 22 лютого 2019 року трибунал перейшов до розгляду питання про визначення розміру збитків, які належить компенсувати Групі Нафтогаз. За результатом цього розгляду 12 квітня 2023 було прийняте остаточне рішення у справі, яким було присуджено «Нафтогазу» компенсацію у розмірі близько $5 млрд. Росія продовжує оскаржувати і це рішення.

До слова, наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала виконуючим обов’язки голови правління компанії фінансового директора Романа Чумака.

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Теги: Нафтогаз України Крим окупація росія суд майно

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