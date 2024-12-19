«Нам нудно». Путін шокував поясненням, навіщо кидає росіян на війну в Україні

Путін: Коли у нас все розмірено, стабільно, нам нудно

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що стабільність та розміреність викликають у Росії нудьгу, а тому «двіжуха» є необхідною. Такими словами він пояснив розв’язання війни проти України. Про це Путін зауважив на пресконференції за підсумками 2024 року.

«Коли у нас все розмірено, стабільно, нам нудно. Хочеться двіжухи! Як тільки починається двіжуха, все свистить біля скроні – і секунди, і кулі – нам страшно», – з таких слів Володимир Путін розпочав пресконференцію.

Раніше російський диктатор Володимир Путін під час виступу на розширеній колегії міністерства оборони РФ заявив, що 2024 рік нібито став «знаковим» у досягненні цілей у війні проти України. За словами Путіна, російські війська «взяли під контроль 189 населених пунктів», а штатна чисельність збройних сил нібито зросла до півтора мільйона людей.

Путін заявив, що Росія зніме з себе добровільні обмеження щодо розміщення ракет середньої та меншої дальності, якщо США розпочнуть розгортання таких систем.

До слова, Володимир Путін почне серйозні переговори тільки тоді, коли у збройних сил РФ не буде можливості захоплювати нові українські території. Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв, що в разі його обрання він закінчить війну в Україні за один день. Однак події на фронті не сприяють укладенню угоди. Як зазначає професор політології та старший науковий співробітник Інституту Гувера Майкл Макфол, війни зазвичай закінчуються двома способами: або одна сторона перемагає, або війна заходить у глухий кут.