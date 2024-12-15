«Придурок»: литовська спортсменка, яку покарали через напис про РФ, жорстко висловилася про Путіна

За словами Дудайте, вона отримує багато повідомлень із підтримкою

Литовська спортсменка Корнелія Дудайте, яку дискваліфікували на чемпіонаті світу-2024 з функціональних видів спорту через антиросійську футболку, продовжила свій протест у соцмережах.

Дудайте опублікувала в Instagram відео і фото у футболці з обличчям Володимира Путіна і написом «Dickhead» («Придурок»), а також у футболці «Fuck Putin» («До біса Путіна»).

Подруга Корнелії на одному зі знімків позує у футболці з написом «Крим – це Україна».

Дудайте додала, що отримує багато повідомлень із підтримкою, але не встигає на все відповісти.

«Все буде Україна. Дякую», - написала литовська спортсменка.

Нагадаємо, Дудайте усунули від змагань на ЧС-2024 в Угорщині через футболку з написом «Make Russia small again» («Зробіть Росію знову маленькою»). Корнелія одягнула її, щоб висловити незгоду з допуском російських спортсменів до ЧС.

Після дискваліфікації Дудайте вся литовська команда вирішила відмовитися від подальшої участі у турнірі.

До слова, українські каратистки Марія Гнесь та Анна Ващишин відмовились від спільного фото з російською спортсменкою на п’єдесталі під час церемонії нагородження на змагання у Венеції.

Як повідомлялося, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Україна закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай).

У листі наголошується, що агресія, розв’язана Росією та підтримана Білоруссю, триває, а російські окупанти продовжують вчиняти звірства проти українського народу. Впродовж повномасштабного вторгнення Росія вже вбила понад 500 спортсменів і тренерів та завдала руйнувань більше ніж 500 об'єктам спортивної інфраструктури. З урахуванням цих фактів, Україна наполягає на продовженні санкцій проти Росії та Білорусі до припинення агресії та відновлення всеосяжного, справедливого та тривалого миру.

Представники України нагадали про позицію Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор, яка у 2022 році заборонила участь російських і білоруських спортсменів у змаганнях. Українська сторона закликає зберегти ці обмеження і на майбутніх змаганнях у 2025 році.

«Розраховуємо на вашу подальшу солідарність з Україною та нашим спортивним рухом», – йдеться у спільному листі, підписаному міністром молоді та спорту Матвієм Бідним, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Спортивного комітету України Іллею Шевляком.