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Польський ринок праці шокований: українці не хочуть працювати за низьку зарплатню

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Польський ринок праці шокований: українці не хочуть працювати за низьку зарплатню
Wprost пише, що українці мають набагато вищі фінансові потреби, ніж співробітники з інших країн
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі середня зарплата українців у Польщі варіюється від 3300 до 5500 злотих (€770-1300)

Лише 5% українців готові працювати у Польщі за заробітну плату нижче €900. Про це пише видання Wprost з посиланням на дані дослідження Progres Group.

Як пише Wprost, українці мають набагато вищі фінансові потреби, ніж співробітники з інших країн. Всього 5% готові працювати за зарплату нижче 4000 злотих нетто (€920 євро після сплати податків). Водночас 85% – очікує зарплату в межах від 4000 до 7700 злотих нетто (€1770), і 10% хоче заробляти понад 7700 злотих.

У матеріалі йдеться, що в іноземців з Філіппін, Індії, Непалу, Молдови та Колумбії очікування нижчі щодо мінімальної зарплати. 26% готові отримувати зарплату від 3000 до 3900 (€700-900), 48% сподівається на зарплату від 4000 до 7700 злотих (€930-1800). Водночас на зарплату, що перевищує 7700 злотих (€1800), розраховують 26%, що перевищує відсоток серед українців.

Наразі середня зарплата українців у Польщі коливається від 3300 до 5500 злотих (€770-1300).

Нагадаємо, що у 2025 році українцям, які проживають або працюють у Польщі, важливо стежити за терміном дії своїх документів, щоб уникнути проблем із легальним перебуванням, працевлаштуванням чи соціальними виплатами. У матеріалі «Главкома» читайте, які документи слід оновити українцям.

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Теги: Польща Україна українці біженці робота праця

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