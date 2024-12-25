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У Харкові винесено вирок адміністратору проросійського Telegram-каналу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Харкові винесено вирок адміністратору проросійського Telegram-каналу
Пропагандисту призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна
фото: Харківська обласна прокураьура

Обвинувачений запевняв читачів, що саме українські військові обстрілюють цивільне населення, «згадуючи» про «обстрелы Донбасса» і так звану «аллею ангелов» в тимчасово окупованому Донецьку. 

У Харкові шанувальник «руського миру» та адміністратор проросійського Telegram-каналу отримав 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 55-річного чоловіка фактами розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення дій, з метою зміни меж території  та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, поширення та використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, у тому числі вчиненого повторно, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 110, ч. ч. 1, 2 ст. 436-1, ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України)», – ідеться у повідомленні відомства. 

Прокурори довели, що харків’янин, який із симпатією ставиться до політичного керівництва держави-агресорки і підтримує збройну агресію РФ проти України, вирішив ділитися своїми поглядами в інтернеті. Для цього чоловік створив Телеграм-канал, де і публікував антиукраїнські дописи. 

Шанувальник «руського миру» та адміністратор проросійського Telegram-каналу отримав 10 років ув'язнення з конфіскацією майна
Шанувальник «руського миру» та адміністратор проросійського Telegram-каналу отримав 10 років ув'язнення з конфіскацією майна
фото: Харківська обласна прокураьура

Обвинувачений виклав відео, на якому запевняв, що «Харьков будет в составе России» і стверджував, що вірить у так званих «освободителей». 

Крім того, на власній сторінці у соціальній мережі Facebook чоловік публікував дописи із зображенням забороненої комуністичної символіки, у тому числі прапора і герба СРСР, а також п’ятикутної зірки із серпом та молотом.  

«Шанувальник «руського миру» публікував і власні тексти, у яких повторював твердження кремлівської пропаганди. Чоловік стверджував, що кадри з вбитими російською армією цивільними мешканцями Бучі є «постановкою», перекручуючи факти, висловлював зневажливе ставлення до політичного керівництва нашої держави та розповідав, що "в Украине правят нацисты», – додають в прокуратурі. 

Обвинувачений запевняв читачів, що саме українські військові обстрілюють цивільне населення, «згадуючи» про «обстрелы Донбасса» і так звану «аллею ангелов» в тимчасово окупованому Донецьку. 

«Коллективный Запад», «биологическое оружие», яке нібито зберігається в «подземельях Азовстали», «англосаксы» та інші вже усталені обороти російських пропагандистів – усі ці тези чоловік активно використовував при написанні своїх текстів, видаючи їх за «історичну правду». 

Проведена судова семантико-текстуальна експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань обвинуваченого. 

Оскільки чоловік поки що переховується від правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються. Засуджений перебуває у розшуку. 

Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, суд призначив покарання експоліцейській, яка стала «слідчою» під час окупації Ізюма. Жінці призначили 15 років в'язниці. Суд визнав колишню поліцейську винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Їй призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах строком на 15 років та з конфіскацією майна. 

Раніше повідомлялося, що до 14 років ув’язнення за державну зраду засуджено матір екснардепки VI і VII скликань, яка писала листи постійному представнику РФ при ООН про підтримку українцями «спеціальної військової операції». Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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Теги: прокуратура прокурор військові Facebook Telegram правосуддя чоловік Харьков вирок населення відео експертиза державна зрада

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