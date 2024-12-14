Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині
На одній із позицій у Курській області військовослужбовців армії КНДР результативно «накрили» FPV-дронами
фото з відкритих джерел

На території Росії перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР

Війська КНДР зазнали перших втрат в Курській області. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що Росія вже почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях на Курщині, зокрема – у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС РФ.

«Північнокорейські війська уже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на одній із позицій у Курській області військовослужбовців армії КНДР результативно «накрили» FPV-дронами.

«Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців. У процесі застосування військ КНДР на полі бою складною перепоною для управління та узгодженості дій залишається мовний бар’єр», – зазначають в розвідці.

У ГУР додали, що через вказану проблему північнокорейські солдати відкрили «дружній вогонь» по автомобільній техніці так званого батальйону «Ахмат». Результат –  восьмеро вбитих «кадирівців».

«На території Росії перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР. У місцях, де вони розміщені, агресор запровадив особливий контррозвідувальний режим – для допуску до районів, де розташовані північнокорейські підрозділи, російських солдатів та офіцерів перевіряють ФСБ-шники, вилучають телефони та інші пристрої», – нагадали розвідники.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів. 

За даними ГУР, серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі.

До слова, воєнна розвідка України наразі має дані про те, що Росія застосувала проти України біля 60 північнокорейських ракет.  

Читайте також:

Теги: росія окупанти війна Північна Корея Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Времіївський напрямок як ключовий елемент оборонної стратегії
Времіївський напрямок стане вирішальним фактором у війні
12 грудня, 11:17
Італія відповіла, чи відправить свої війська в Україну
Італія відповіла, чи відправить свої війська в Україну
25 листопада, 22:15
Перед початком повномасштабного російського вторгнення Петра Великого подали на отримання звання «Заслужений артист»
На фронті загинув актор Петро Великий
20 листопада, 12:56
Президент Франції вважає, що спільна декларація саміту G20 виграла б, якби була більш чіткою щодо конфлікту в Україні
Макрон підтримав дозвіл США на українські удари Atacms по Росії
19 листопада, 10:48
Авіакатастрофа у Литві. Які версії розглядає слідство
Авіакатастрофа у Литві. Які версії розглядає слідство
25 листопада, 12:08
Наслідки російських атак по Україні
«Такого не зазнавала жодна країна світу». Зеленський розповів, що скоїла Росія цього тижня
1 грудня, 11:29
Нове дослідження попереджає, що перший арктичний день без льоду може настати протягом трьох років
Арктичні моря можуть повністю звільнитися від льоду до літа 2027 року
5 грудня, 03:05
Іноземцев: Якщо пиво просто подорожчає на 20%, пити його ніхто не перестане
Економіст назвав товар, заборона імпорту якого найбільше би вдарила по економіці Росії
9 грудня, 15:00
Звіт ISW щодо війни в Україні 13 грудня
ЗСУ відновили втрачені позиції під Сватовим, ворог просунувся на Курщині та ще на кількох напрямках – карти ISW
Вчора, 04:36

Соціум

Спортсмен без вищої освіти: що відомо про нового президента Грузії Міхеїла Кавелашвілі
Спортсмен без вищої освіти: що відомо про нового президента Грузії Міхеїла Кавелашвілі
Війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині
Війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині
Нафтобаза у Орлі продовжує палати після атаки ЗСУ
Нафтобаза у Орлі продовжує палати після атаки ЗСУ
Newsweek назвав країни, на які нападе Росія після початку третьої світової війни
Newsweek назвав країни, на які нападе Росія після початку третьої світової війни
РФ зіткнулась із складнощами евакуації своїх солдатів із Сирії
РФ зіткнулась із складнощами евакуації своїх солдатів із Сирії
Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла
Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 грудня: ситуація на фронті
44K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 грудня 2024
32K
Офіцер батальйону «Айдар» розповів, як воюють солдати із Північної Кореї
24K
У Києві повітряна тривога тривала півтори години
11K
Newsweek назвав країни, на які нападе Росія після початку третьої світової війни
6806
Втрати ворога станом на 14 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Фонд підтримки будівництва зеленої генерації в Україні. Інвестор анонсував гарні новини
Сьогодні, 16:24
ЗМІ назвали стратегічну галузь російської економіки, санкції проти якої мають бути посилені
Сьогодні, 11:59
14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Вчора, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
12 грудня, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
12 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua