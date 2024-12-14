Війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині

На одній із позицій у Курській області військовослужбовців армії КНДР результативно «накрили» FPV-дронами

На території Росії перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР

Війська КНДР зазнали перших втрат в Курській області. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що Росія вже почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях на Курщині, зокрема – у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС РФ.

«Північнокорейські війська уже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на одній із позицій у Курській області військовослужбовців армії КНДР результативно «накрили» FPV-дронами.

«Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців. У процесі застосування військ КНДР на полі бою складною перепоною для управління та узгодженості дій залишається мовний бар’єр», – зазначають в розвідці.

У ГУР додали, що через вказану проблему північнокорейські солдати відкрили «дружній вогонь» по автомобільній техніці так званого батальйону «Ахмат». Результат – восьмеро вбитих «кадирівців».

«На території Росії перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР. У місцях, де вони розміщені, агресор запровадив особливий контррозвідувальний режим – для допуску до районів, де розташовані північнокорейські підрозділи, російських солдатів та офіцерів перевіряють ФСБ-шники, вилучають телефони та інші пристрої», – нагадали розвідники.

Як кндрівці бігають Курщиною pic.twitter.com/hT49d73VJY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 14, 2024

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів.

За даними ГУР, серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі.

До слова, воєнна розвідка України наразі має дані про те, що Росія застосувала проти України біля 60 північнокорейських ракет.