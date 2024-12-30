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Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю Джиммі Картера

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю Джиммі Картера
Колишній президент США, лауреат Нобелівської премії миру Джиммі Картер, помер у своєму будинку у штаті Мериленд у віці 100 років
фото: picture-alliance/dpa/E. S. Lesser

Зеленський зазначив, що Картер був лідером, який служив президентом у часи, коли Україна ще не здобула незалежність

Володимир Зеленський висловив співчуття усім американцям та родині колишнього президента США Джиммі Картера у зв’язку з його смертю. Про це президент України написав у соцмережі X. 

Він зазначив, що Картер був лідером, який служив президентом у часи, коли Україна ще не здобула незалежність, проте «його серце завжди було з нами, коли нам довелось битись за свободу».

«Ми глибоко цінуємо його тверду відданість християнській вірі та демократичним цінностям, а також його непохитну підтримку України перед лицем неспровокованої агресії з боку Росії», – наголосив Зеленський. 

За його словами, Джиммі Картер присвятив життя зміцненню миру у світі та захисту прав людини. «Саме про це прошу сьогодні згадати: мир має значення, і світ має залишатися єдиним у протистоянні тим, хто загрожує цим цінностям», – зазначив Президент України.

Як повідомляв «Главком», колишній президент США, лауреат Нобелівської премії миру Джиммі Картер, помер у своєму будинку у штаті Мериленд у віці 100 років. Причина смерті Джиммі Картера не називається. Однак відомо, що останніми роками він лікувався від агресивної форми раку шкіри – меланоми. У заяві в лютому 2023 року Центр Картера заявив, що колишній президент після низки госпіталізацій припинить подальше лікування та проведе час, що залишився, вдома в хоспісі. 

Джиммі Картер був президентом США з 1977 до 1981 року. Він увійшов в історію як реформатор і борець за права людини, хоча його президентство часто критикували за економічні труднощі та міжнародні кризи, зокрема захоплення заручників в Ірані.

Теги: незалежність Володимир Зеленський Україна права людини президент соцмережі США смерть

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