Генштаб офіційно підтвердив ураження нафтобази на Брянщині

Сили оборони уразили наливний пункт «Брянськ»

У ніч на 11 грудня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України та Головного управління розвідки завдали удару по нафтобазі у Брянській області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«НП «Брянськ» – наливний пункт нафтопроводу «Дружба», основною функцією якого є прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт. Активно використовується для постачання окупаційної армії РФ», – йдеться в повідомленні.

Близько опівночі прильот БпЛА по наливному пункту нафтопроводу "Дружба" в селищи Сивень поруч з Брянськом pic.twitter.com/nSCwU8lSor — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 11, 2024

Як зазначає Генштаб, за наявною інформацією є влучання по нафтобазі з подальшим загорянням. Розпочалася масована пожежа.

Нагадаємо, у Брянську пізно ввечері 10 грудня пролунала серія вибухів. Як повідомлялося, після цього спалахнула пожежа на нафтобазі «Транснефті». Російська влада заявила про атаку 10 дронів на область.

Також у ніч на 29 листопада Україна завдала удару по нафтобазі «Атлас», що в Ростовській області РФ. В результаті ураження виникла пожежа на території обʼєкта, фіксується щонайменше два осередки займання.

До слова, адміністрація президента США Джо Байдена розробляє нові санкції проти прибуткової торгівлі нафтою з Росією. Очікується, що вони будуть більш жорсткими.