Рианна снялась в дерзком фотосете для журнала Allure



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Рианна

Новая фотосессия певицы посвящена бьюти-тенденциям

Бизнес-империя Рианны развивается семимильными шагами – недавно певица представила новую коллекцию белья на Неделе моды в Нью-Йорке, а также отпраздновала первый день рождения своей линии косметики Fenty Beauty.

Поэтому не удивительно, что именно Рианну пригласили сняться в специальном выпуске Allure, посвященном последним бьюти-тенденциям.