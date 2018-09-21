Рианна снялась в дерзком фотосете для журнала Allure
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Розсилка
Рианна
Новая фотосессия певицы посвящена бьюти-тенденциям
Бизнес-империя Рианны развивается семимильными шагами – недавно певица представила новую коллекцию белья на Неделе моды в Нью-Йорке, а также отпраздновала первый день рождения своей линии косметики Fenty Beauty.
Поэтому не удивительно, что именно Рианну пригласили сняться в специальном выпуске Allure, посвященном последним бьюти-тенденциям.
Напомним, что ранее Рианна сняла все лишнее и снялась в соблазнительной рекламе нижнего белья