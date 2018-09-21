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    Шоу-биз

    Рианна снялась в дерзком фотосете для журнала Allure

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    Рианна - Рианна снялась в дерзком фотосете для журнала Allure
    Рианна

    Новая фотосессия певицы посвящена бьюти-тенденциям

    Бизнес-империя Рианны развивается семимильными шагами – недавно певица представила новую коллекцию белья на Неделе моды в Нью-Йорке, а также отпраздновала первый день рождения своей линии косметики Fenty Beauty.

    Поэтому не удивительно, что именно Рианну пригласили сняться в специальном выпуске Allure, посвященном последним бьюти-тенденциям.

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    Рианна снялась в дерзком фотосете для журнала Allure
    Рианна снялась в дерзком фотосете для журнала Allure
    Рианна снялась в дерзком фотосете для журнала Allure
    Рианна снялась в дерзком фотосете для журнала Allure
    Рианна снялась в дерзком фотосете для журнала Allure
    Рианна снялась в дерзком фотосете для журнала Allure
    Рианна снялась в дерзком фотосете для журнала Allure

    Напомним, что ранее Рианна сняла все лишнее и снялась в соблазнительной рекламе нижнего белья
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