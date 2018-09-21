Ким Кардашьян и Дрейк крутили тайный роман. Канье Уэст в бешенстве



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Канье Уэст выложил в инстаграм несколько видео, в которых он решил «выразить кое-что, что его беспокоило» в адрес музыкантов Дрейка и Ника Кэннона, а также модели Тайсона Бекфорда. Причиной недовольства Уэста стали слухи, ходящие вокруг песни Дрейка In My Feelings: поговаривают, что Кики – кличка Ким Кардашьян, и это сразу породило версию, что у Дрейка и Ким был роман.

«Я просто хочу выразить то, что меня беспокоило, теперь когда я вышел из плохого состояния и могу быть просто «Йе» и выражать свои чувства. Есть несколько вопросов, которые я хотел бы решить. В первую очередь, хочу обратиться к Нику Кэннону. Я понимаю, что ты встречался с моей женой, но, знаешь, когда ты даешь интервью, и кто-то упоминает мою жену, нужно говорить: «Я уважаю этого человека. Я не буду говорить на эту тему».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ye (@kanyewest) 20 Сен 2018 в 9:58 PDT

Не надо делать никаких предположений на тему того, спал ли кто-то с моей женой», – сказал Уэст. Затем он продолжил говорить, но уже в отношении Дрейка: «Люди сочиняют слухи и думают, что ты спал с моей женой, а ты ничего не говоришь по этому поводу и просто так с этим живешь. Мне это не нравится. Знаешь, это как если бы у меня в Чикаго была девушка по имени Ранита, а ты был бы женат на Рианне, я бы не стал сочинять песню под названием «Рири». Когда ты говоришь «Ой, я не знаю, откуда это взялось» – ты слишком умен, чтобы так себя вести. Ты знаешь, откуда это».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ye (@kanyewest) 20 Сен 2018 в 10:09 PDT

Кроме того, Канье Уэст выразил свое недовольство в адрес модели Тайсона Бекфорда, который в негативном ключе высказался по поводу фигуры Ким Кардашьян. Затем Уэст обратился ко всем троим: «Не смейте говорить о моей жене. Приходите ко мне все втроем. Мы найдем решение этой проблемы».

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Джерело: GQ