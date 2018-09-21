Скандальная Карди Би показала свои свадебные фото из спальни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

С милым рай и в шалаше

Американская рэперша Карди Би в честь первой годовщины свадьбы с рэпером Offset ( настоящее имя Киари Кендрелл Сифус), впервые поделилась с фанатами фотокарточками со свадьбы.

Она запостила их в Instagram.

Как сообщает The Daily Mail, церемония происходила в спальне. Невеста была в белом, но не в платье, а в комбинезоне.

Напомним, раньше Карди Би рассказывала, что идея выйти замуж была спонтанной, и женила их с участником группы Migos ее кузина. У рэперши не было обручального кольца, а официальное предложение руки и сердца ее избранник сделал, уже будучи ее официальным мужем.

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Джерело: Табло ID