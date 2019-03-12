Сергей и Снежана Бабкины признались, что станут родителями в третий раз: Будет сын!



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Фото: Виктория Квитка, журнал Viva!

Украинский артист и его супруга украсили обложку глянца

Популярный певец Сергей Бабкин и его супруга Снежана признались, что вскоре станут родителями и снялись в романтической фотосессии для украинского глянца.

В интервью журналу Viva!, Снежана и Сергей признались, что долгое время новостью о прибавлении в семье скрывали не только от поклонников, но и от старших детей.

«Мы долго никому не говорили новость — ни родителям, ни детям. Дети узнали первые. Мы сказали им за ужином, что летом появится братик или сестричка. Артур обрадовался, но он немногословен. А Веселина с того момента стала ежедневно задавать вопросы: где малыш будет спать, как его будут звать, что он будет есть», - признались Сергей и Снежана.

В интервью супруги рассказали, что у них родится сын. Мальчик появится на свет летом.

«Да, это будет парень, как Сережа и хотел. Мы с Веселиной думали, что, может, девочка? Не знаю, мне с девочкой очень хорошо (смеется). Веселина мечтала о сестричке, а Артур — о братике», — отметила Снежана Бабкина.