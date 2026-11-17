Легендарний «Щедрик» Миколи Леонтовича прозвучить у новому аранжуванні Phil It під час благодійного різдвяного концерту «Зірка Мрій». Про це повідомляє «Главком».

Концерт відбудеться 17 грудня у Палаці «Україна» за участю Kazka, Kola, Шугара, Наталії Могилевської, alyona alyona та інших. До виконання твору долучаться симфонічний оркестр і 25 хорових колективів із різних регіонів країни.

Ідея належить режисеру та креативному продюсеру проєкту Герману Нєнову. За задумом команди, «Щедрик» одночасно лунатиме на площах, у метро, на вокзалах та в інших установах, а також в українських амбасадах за кордоном. Серед учасників, хорові колективи, чиї артисти були змушені виїхати з тимчасово окупованих територій.

До слова, у грудні 2025 року Культурні сили презентували нову версію пісні «Щедрик». Військові Культурних сил влаштували перформанс на залізничному вокзалі Києва, де виконали її у супроводі різних музичних інструментів.

Також у грудні 2025 року на одній зі зруйнованих ТЕС компанії ДТЕК прозвучала різдвяна композиція «Щедрик» у виконанні хору та оркестру.