Ірина Федишин вперше заспівала після трагедії (відео)

Ірина Федишин поділилася своїми почуттями після втрати доньки

Українська співачка Ірина Федишин заспівала про свій біль після втрати доньки. Артистка неочікувано випустила пісню. Про це пише «Главком» із посиланням на YouTube-канал зірки.

Ірина Федишин не анонсувала прем'єру пісні. Відео з композицією вийшло 11 листопада на її YouTube-каналі. Пісня отримала назву «Біль». У пісні артистка описує свої почуття та емоції, які вона переживає після втрати доньки. Ірина Федишин заспівала, як болить та кричить її душа від болю та спогадів, які обпікають її серце до сліз. Водночас пісня розкриває почуття не лише Ірини Федишин, але й її чоловіка, продюсера Віталія Човника. Він також писав слова до композиції.

Ірина Федишин «Біль»

У коментарях під піснею користувачі підтримали подружжя та висловили свої співчуття. Слухачі зізналися, що пройнялися піснею та емоціями, які у ній передали батьки.

«Нарешті ми тебе почули, хоча не у відео, а в пісні, де багато болю і сліз».

фото: скриншот Iryna Fedyshyn/YouTube

«Іринко, щиро співчуваю тобі, донечко... Тримайся, красунечко...»

фото: скриншот Iryna Fedyshyn/YouTube

«Пісня, яка розриває душу. Тримайтеся».

фото: скриншот Iryna Fedyshyn/YouTube

«Тримайтеся, через пісню відчувається ваш біль та сум».

фото: скриншот Iryna Fedyshyn/YouTube

«Скільки болю в словах, голосі, мелодії. Тримайтеся. З Божою допомогою зможете жити далі. У Вас чудові сини. Весь сенс життя вкладайте в них».

фото: скриншот Iryna Fedyshyn/YouTube

«Ця пісня про біль усіх, хто втратив дорогих серцю людей: батьків, дітей, чоловіків, дружин, друзів, подруг, коханих... Хотілося б менше такого болю, але життя невблаганне. І зрозуміти його може лише той, хто втрачав».

Рядки з пісні «Біль» Ірини Федишин

Є біль, про який нікому не скажеш,

Є сльози, які не побачить ніхто...

Ти людям усмішку знову покажеш,

А серце, розбите, не склеїть ніхто...

А знаєш, як болить, коли ніхто не бачить,

Коли душа кричить, а серце тихо плаче?..

Нагадаємо, українська співачка Ірина Федишин 13 жовтня втратила доньку. Артистка перебувала на 35-му тижні вагітності. Як розповідав чоловік співачки, продюсер Віталій Човник, Ірина Федишин втратила доньку під час пологів, тоді ж під загрозою опинилося й життя артистки.

Згодом Ірина Федишин повідомила, що через важкі ускладнення під час вагітності втратила доньку, а лікарям довелося видалити їй матку. Артистка описала обставини трагедії, яка сталася під час звернення по медичну допомогу до лікарні Святої Анни у Львові, та висловила запитання щодо дій медиків.

Зазначимо, після розголосу істогрії Ірини Федишин, у львівській лікарні святої Анни звільнили лікарку, яка мала приймати пологи у співачки. Зодом стало відомо про звільнення ще однієї медикині.

Також повідомлялося, Комісія Міністерства охорони здоров'я виявила сім порушень під час надання медичної допомоги у львівській лікарні Святої Анни, де співачка Ірина Федишин втратила дитину. Перевірка встановила недоліки в діях медичного персоналу, зокрема затримку діагностики відшарування плаценти та порушення у веденні документації.