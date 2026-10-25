Дитяче Євробачення-2026. Представниця України відреагувала на дев’яте місце у фіналі

Еріка Колесніченко розповіла про складну підготовку до конкурсу та подякувала українцям за підтримку

Представниця України на «Дитячому Євробаченні-2026» Еріка Колесніченко прокоментувала свій виступ у фіналі пісенного конкурсу. Українська співачка посіла дев’яте місце, набравши 106 балів від журі та глядачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Еріки.

«Україна приїхала не тільки за першим місцем, а щоб показати, що, певно, з усієї Європи ми готувалися найскладніше. Кожен день в укритті, кожен день під обстрілами – нам було дуже складно. Але незважаючи на все це, мені здається, ми виступили дивовижно», – зазначила співачка.

Колесніченко також подякувала українцям за підтримку та наголосила, що пишається своєю командою. На конкурсі Еріка виконала пісню Not A Lullaby, яка поєднує елементи мюзиклу та кейпопу.

Фінал «Дитячого Євробачення-2026» відбувся 24 жовтня в селищі Та-Калі на Мальті. У конкурсі взяли участь представники 16 країн.

Нагадаємо, що перемогу здобула представниця Вірменії Naré з піснею Boo! – вона отримала 202 бали від журі та глядачів. Друге місце посіла Іспанія, третє місце – у Франції.