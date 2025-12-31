Головна Київ Новини
Військові Культурних сил виконали нову версію «Щедрика» на Центральному вокзалі Києва (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Військові Культурних сил виконали нову версію «Щедрика» на Центральному вокзалі Києва (відео)
Нову версію пісні «Щедрика» виконали бандурист Іван Ткаленко та саксофоніст Андрій Мартиненко
скриншот із відео Cultural Forces Music і Andrii Barmalii/YouTube

Українські військові надали легендарній пісні «Щедрик» нового звучання

Культурні сили презентували нову версію пісні «Щедрик». Військові Культурних сил влаштували перформанс на залізничному вокзалі Києва, де виконали її у супроводі різних музичних інструментів, пише «Главком».

Нову версію пісні «Щедрика» в обробці Миколи Леонтовича виконали ветеран російсько-української війни, старший сержант та бандурист Іван Ткаленко та солдат саксофоніст і композитор, який створює музику під впливом джанглу, джазу, року та хіп-хопу Андрій Мартиненко, відомий як «Andrii Barmaliі».

Пісня набула нового звучання завдяки дуету саксофона електробандури
Пісня набула нового звучання завдяки дуету саксофона електробандури
скриншот із відео Cultural Forces Music і Andrii Barmalii/YouTube

Пісня «Щедрик» набула нового звучання завдяки дуету саксофона Андрія Мартиненка та електробандури Івана Ткаченка. Саме електробандура створила у пісні потужний бас та гарне звучання струн. Воно було неможливими з грою традиційного акустичного інструменту.

Військові Культурних сил влаштували перформанс на залізничному вокзалі Києва
Військові Культурних сил влаштували перформанс на залізничному вокзалі Києва
скриншот із відео Cultural Forces Music і Andrii Barmalii/YouTube

Свого часу пісня «Щедрик» лунала по всьому світу та навіть в період окупації більшовиками. «Влада розстрілювала українців і морила їх голодом. «Щедрик» звучав, але вже як реквієм за знищеною державністю. Під час визвольних змагань «Щедрик» став першим інструментом культурної дипломатії Української Народної Республіки. Концертна група під керівництвом видатного диригента Олександра Кошиця відвідала десятки країн на трьох континентах, зробивши «Щедрик» хітом і частиною світової культурної спадщини», – розповіли у Культурних силах.

Культурні сили & Іван Ткаленко, Andrii Barmalii - Щедрик за реквіємом

Сучасний світ дав нове життя «Щедрику». Пісня стала прикрасою заходів на Різдво та символом цього свята. У світі існує понад 150 вокальних та інструментальних версій «Щедрика»

Нагадаємо, що Культурні сили – це об'єднання військовослужбовців творчих професій, культурних діячів, аналітиків та волонтерів. Вони займаються розвитком культури серед військових, підтримуючи їх та їхні родини.

Раніше «Главком» писав про те, що у найдовшу ніч року, на фасаді Центрального залізничного вокзалу у Києві з'явиться масштабна світлова інсталяція «Поділись світлом». Цю локацію обрали не випадково, адже під час повномасштабного вторгнення вокзал став точкою опори для сотень тисяч людей, місцем від'їздів, повернень і дуже сильних емоцій

