Викладачка вокалу розірвала сцену «Голосу країни» з піснею Кузьми (відео)

Нова учасниця «Голосу країни» заспівала разом із Наталею Могилевською

Викладачка вокалу з Рівного Олена Українець підпалила сцену шоу «Голос країни» під час сліпого прослуховування. Співачка відома у TikTok завдяки своїм незвичним методам викладання вокалу. Про це пише «Главком» із посиланням на випуск шоу.

Олена Українець заспівала на сцені «Голосу країни» запальну пісню Андрія Кузьменка та Наталії Могилевської «Ти мені не даєш». Учасниця вразила глядачів з перших хвилин виступу своєю емоційністю та вокалом. Глядачі встали та почали підтримувати викладачку оплесками, а Тіна Кароль навіть встала з суддівського крісла, щоб потанцювати.

Першою до Олени Українець обернулася Наталія Могилевська, а на останніх секундах червоні кнопки натиснули Тіна Кароль та Артем Пивоваров. Учасниця впала на коліна на останніх нотах та навіть втратила свої підбори. Тоді ж Наталія Могилевська допомогла учасниці піднятися. Після чого судді розповіли, що впізнали Українець за її відео з уроками вокалу із TikTok.

Олена Українець підпалила сцену шоу «Голос країни» фото: кадр з відео

Першим агітувати та запрошувати учасницю у свою команду почав Артем Пивоваров. «Я йду в наступ одразу. Дивіться, Олена, я дуже погано співаю, прям жахливо. Ви так, я погано співаю. Мені потрібен нарешті справжній коуч. В мене не було викладача. Я сам навчався. Мені потрібен викладач з потужною енергією, з впевненістю внутрішньою», – сказав він.

Наталія Могилевська теж покликала Олену Українець до своєї команди. Тоді ж Могилевська вирішила заспівати з учасницею, вони в дуеті босоніж виконали пісню «Ти мені не даєш».

Олена Українець — Ти мені не даєш

Зрештою Олена Українець обрала Артема Пивоварова за свого наставника у «Голосі країни». Співак зрадів та навіть підняв на руки нову зірку своєї команди.

Олена Українець відома відеороликами своїх уроків з вокалу. Викладачка застосовує під час занять незвичайні методи та часто всіляко заважає учням, аби вони вчилися триматися на сцені та продовжувати співати попри все. Методика Олени Українець викликає різні думки у глядачів, та попри це вона має чималу популярність у мережі, а її відео збирають сотні тисяч та та навіть мільйони переглядів.

Нагадаємо, українська акторка Олена Світлицька взяла участь у 14-му сезоні пісенного конкурсу «Голос країни». Олена Світлицька виконала хіт співачки Гайтани «Самотня босса». Під час виступу акторки одна із суддів, Тіна Кароль, почала танцювати на суддівському кріслі та навіть зняла підбори.