Нову україномовну пісню Вєрки Сердючки викрав інший артист: деталі скандалу

Вєрка Сердючка відреагувала на крадіжку свого нового треку

Нову україномовну пісню Вєрки Сердючки «Два бокали просекко» незаконно привласнив інший артист. Команда зірки заявила про несанкціоноване виконання треку та розкрила деталі інциденту. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Вєрки Сердючки.

Вєрка Сердючка вперше виконала приспів нового треку «Два бокали просекко» під час концерту у Празі минулого року. Нині пісня вже готова до прем'єри, однак напередодні релізу стався інцидент.

За словами команди співака, трек виконав артист, імʼя якого не розголошують. «Наразі пісня остаточно готова й незабаром буде доступна на всіх музичних майданчиках. Цікаво, що офіційний реліз ще не відбувся, а «Два бокали просекко» вже встигла пожити своє незаконне життя у виконанні іншого артиста», – йдеться у дописі.

Однак представники Вєрки Сердючки помітили крадіжку та вже видалили пісню зі стримінгових платформ: «Команда Вєрки Сердючки оперативно помітила крадіжку й вжила заходів, щоб видалити несанкціонований кавер з усіх платформ. Ситуація хоч і прикра, але показова. Не слухайте підробки».

До слова, Вєрка Сердючка розповіла, що на її концертах за кордоном також уже звучала нова пісня «Два бокали просекко» та хіт Russia Goodbye. За словами артиста, він був вражений кількістю молоді на його концертах.

Нагадаємо, під час фіналу Євробачення 2026 на сцені Wiener Stadthalle у Відні відбувся інтервал-акт із зірками, які брали участь у конкурсі в різні роки. З України до Відня приїхали Вєрка Сердючка та знову виступила на сцені Євробачення.

Однак, коли на офіційному каналі Євробачення в YouTube з’явилося відео з виступом легендарних учасників за минулі роки, які взяли участь у шоу до 70-річчя конкурсу, користувачі помітили, що в записі немає повного виступу української зірки Вєрки Сердючки. Виступ Сердючки з піснею Volare вирізали з відео. Згодом Андрій Данилко прокоментував вирізаний виступ Вєрки Сердючки з відео на YouTube-каналі Євробачення.