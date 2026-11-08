Скандал із піснею Сердючки отримав продовження: з'явилося відео

Композиція, через яку команда Андрія Данилка звинуватила іншого виконавця в несанкціонованому використанні, прозвучала на столичній сцені

Вєрка Сердючка виконала пісню «Два бокали просекко» під час виступу в Національному палаці мистецтв «Україна». Кореспондент «Главкома», який побував на заході, зафіксував виконання композиції, навколо якої раніше спалахнув скандал.

Історія набула розголосу на початку листопада, коли команда Андрія Данилка заявила про незаконне використання нової композиції. За словами представників артиста, інший виконавець оприлюднив власну версію пісні без дозволу правовласників.

Ім'я виконавця представники Андрія Данилка не розкрили. Водночас команда артистки повідомила, що виявила несанкціонований запис і домоглася його видалення зі стримінгових платформ. На той момент офіційний реліз композиції ще не відбувся, хоча студійна версія вже була готова.

Тепер пісня знову опинилася в центрі уваги – цього разу завдяки живому виконанню самої Сердючки. У відео з Палацу «Україна» артистка співає приспів нової україномовної композиції, який уже встигли запам'ятати шанувальники.

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Історія пісні «Два бокали просекко»

Приспів композиції Вєрка Сердючка вперше представила ще у жовтні 2025 року під час концерту в Празі. Повну версію пісні артистка виконувала вже під час європейського туру 2026 року. Студійний запис команда готувала до офіційного випуску.

Саме перед релізом і виникла суперечлива ситуація. За словами представників Сердючки, інший виконавець оприлюднив власну версію композиції, не отримавши дозволу правовласників. Команда Андрія Данилка закликала слухачів не поширювати підробку та дочекатися офіційного виходу треку.

Виступ у Палаці «Україна» відбувся 7 листопада в межах музичного шоу «Мій Music Hall», організованого продюсеркою Оленою Мозговою. У концерті також взяли участь Ірина Білик, Zlata Ognevich, Melovin, KAZKA, Віталій Козловський, SHUMEI та інші українські артисти.

Нагадаємо, 5 листопада «Главком» повідомляв, що нову україномовну пісню Вєрки Сердючки привласнив інший артист. Команда Андрія Данилка розповіла про несанкціоноване виконання композиції та видалення запису з музичних платформ.