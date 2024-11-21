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Помер відомий французький композитор, який писав для Піаф і Даліди

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Помер відомий французький композитор, який писав для Піаф і Даліди
Помер французький композитор
фото з відкритих джерел

Французький композитор Шарль Дюмон помер у віці 95 років

У Франції помер Шарль Дюмон, композитор, який створив легендарну пісню Non, je ne regrette rien, виконану Едіт Піаф. Про це повідомляє видання Barron`s.

Дюмон пішов з життя у віці 95 років у себе вдома після тривалої хвороби.

Міністерка культури Франції Рашида Даті назвала його видатною постаттю французького шансону.

Його композиція Non, je ne regrette rien стала справжньою класикою, а співпраця з Едіт Піаф, розпочата у 1960 році, принесла понад 30 спільних пісень.

Окрім роботи з Піаф, Шарль Дюмон співпрацював із такими відомими артистами, як Барбра Стрейзанд і Даліда.

До слова, 15 листопада, день народження відсвяткував український композитор, Народний артист України та ректор Київської муніципальної академії музики імені Рейнгольда Глієра Олександр Злотник. Йому виповнилось 76 років.

14 листопада, день народження святкував український актор театру, кіно та дубляжу, телерадіоведучий, вокаліст Володимир Нечепоренко. Йому виповнюється 75 років.

До слова, 2 листопада, день народження святкувала українська естрадна співачка, Народна артистка України та телеведуча Оксана Пекун. Їй виповнилося 55 років.

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Теги: артист актор співачка день народження народний артист телеведуча

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