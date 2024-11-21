Помер відомий французький композитор, який писав для Піаф і Даліди

Французький композитор Шарль Дюмон помер у віці 95 років

У Франції помер Шарль Дюмон, композитор, який створив легендарну пісню Non, je ne regrette rien, виконану Едіт Піаф. Про це повідомляє видання Barron`s.

Дюмон пішов з життя у віці 95 років у себе вдома після тривалої хвороби.

Міністерка культури Франції Рашида Даті назвала його видатною постаттю французького шансону.

Його композиція Non, je ne regrette rien стала справжньою класикою, а співпраця з Едіт Піаф, розпочата у 1960 році, принесла понад 30 спільних пісень.

Окрім роботи з Піаф, Шарль Дюмон співпрацював із такими відомими артистами, як Барбра Стрейзанд і Даліда.

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