Два фільми про війну в Україні потрапили до шортлистів премії «Оскар-2025»
Американська кіноакадемія оголосила шортлисти у десяти номінаціях
До коротких списків премії «Оскар-2025» увійшли документальні стрічки про війну в Україні «Порцелянова війна» й «Одного разу в Україні». Про це повідомляється на сайті американської кіноакадемії.
«Порцелянова війна» змагатиметься за «Оскар» у номінації «Документальний повнометражний фільм». Це стрічка спільного виробництва України, США та Австралії. Режисерами фільму стали американець Брендан Белломо та українець, який є одним із головних героїв фільму, Слава Леонтьєв.
Фільм розповідає про трьох художників із Харкова, які залишаються у прифронтовому місті, всупереч загрозі оточення та захоплення його російськими військами. Вони наповнюють місто мистецтвом: виготовляють порцелянові фігурки, якими прикрашають зруйновані російськими обстрілами будинки.
Прем'єра фільму відбулася на Міжнародному фестивалі незалежного кіно Санденс у січні 2024 року, де він отримав гран-прі конкурсу документальних фільмів. Фільм вже завоював 37 нагород та 27 номінацій на міжнародних кінофестивалях.
Загалом у категорії «Документальний повнометражний фільм» було прийнято 169 стрічок, із яких обрали наступні:
- «Досьє Бібі»/The Bibi Files
- «Щоденники з чорної скриньки»/Black Box Diaries
- «Дагомея»/Dahomey
- «Доньки»/Daughters
- «Іно»/Eno
- «Фріда»/Frida
- «Голлівудгейт»/Hollywoodgate
- «Немає іншої землі»/No Other Land
- «Порцелянова війна»/Porcelain War
- Queendom
- «Видатне життя Ібеліна»/The Remarkable Life of Ibelin
- «Саундтрек до державного перевороту»/Soundtrack to a Coup d’Etat
- «Цукровий тростник»/Sugarcane
- «Юніон»/Unio
- «Вілл&Харпер»/Will & Harper
У категорії «Документальний короткометражний фільм» відібрали «Одного разу в Україні» Бетсі Вест та Ерла Мака. Стрічка створена у ко-продукції України та США та розповідає про життя дітей в умовах війни.
Загалом до шортлиста в номінації «Найкращий документальний короткометражний фільм» увійшли 15 фільмів:
- «Переслідуючи Ру»/Chasing Roo
- «Смерть за номерами»/Death by Numbers
- «Вічний батько»/Eternal Father
- «Я готовий, наглядаче»/I Am Ready, Warden
- «Інцидент»/Incident
- «Інструменти серця, що б'ється»/Instruments of a Beating Heart
- «Хранитель»/Keeper
- «Голос Макайли: Лист до світу»/Makayla’s Voice: A Letter to the World
- «Одного разу в Україні»/Once upon a Time in Ukraine
- «Єдина дівчина в оркестрі»/The Only Girl in the Orchestra
- Planetwalker
- The Quilters
- «Місце 31: Зоуї Зефір»/Seat 31: Zooey Zephyr
- «Урок плавання»/A Swim Lesson
- «Доки він не повернеться»/Until He’s Back
Водночас до шортлисту не потрапив фільм Філіпа Сотниченка «Ля Палісіада», який український оскарівський комітет висунув претендентом від України в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».
Нагадаємо, український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду «Оскар» у категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» для України.
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