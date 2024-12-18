Два фільми про війну в Україні потрапили до шортлистів премії «Оскар-2025»

До шортлисту не потрапив фільм Філіпа Сотниченка «Ля Палісіада», який український оскарівський комітет висунув претендентом від України в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм»

Американська кіноакадемія оголосила шортлисти у десяти номінаціях

До коротких списків премії «Оскар-2025» увійшли документальні стрічки про війну в Україні «Порцелянова війна» й «Одного разу в Україні». Про це повідомляється на сайті американської кіноакадемії.

«Порцелянова війна» змагатиметься за «Оскар» у номінації «Документальний повнометражний фільм». Це стрічка спільного виробництва України, США та Австралії. Режисерами фільму стали американець Брендан Белломо та українець, який є одним із головних героїв фільму, Слава Леонтьєв.

Фільм розповідає про трьох художників із Харкова, які залишаються у прифронтовому місті, всупереч загрозі оточення та захоплення його російськими військами. Вони наповнюють місто мистецтвом: виготовляють порцелянові фігурки, якими прикрашають зруйновані російськими обстрілами будинки.

Прем'єра фільму відбулася на Міжнародному фестивалі незалежного кіно Санденс у січні 2024 року, де він отримав гран-прі конкурсу документальних фільмів. Фільм вже завоював 37 нагород та 27 номінацій на міжнародних кінофестивалях.

Загалом у категорії «Документальний повнометражний фільм» було прийнято 169 стрічок, із яких обрали наступні:

«Досьє Бібі»/The Bibi Files «Щоденники з чорної скриньки»/Black Box Diaries «Дагомея»/Dahomey «Доньки»/Daughters «Іно»/Eno «Фріда»/Frida «Голлівудгейт»/Hollywoodgate «Немає іншої землі»/No Other Land «Порцелянова війна»/Porcelain War Queendom «Видатне життя Ібеліна»/The Remarkable Life of Ibelin «Саундтрек до державного перевороту»/Soundtrack to a Coup d’Etat «Цукровий тростник»/Sugarcane «Юніон»/Unio «Вілл&Харпер»/Will & Harper

У категорії «Документальний короткометражний фільм» відібрали «Одного разу в Україні» Бетсі Вест та Ерла Мака. Стрічка створена у ко-продукції України та США та розповідає про життя дітей в умовах війни.

Загалом до шортлиста в номінації «Найкращий документальний короткометражний фільм» увійшли 15 фільмів:

«Переслідуючи Ру»/Chasing Roo «Смерть за номерами»/Death by Numbers «Вічний батько»/Eternal Father «Я готовий, наглядаче»/I Am Ready, Warden «Інцидент»/Incident «Інструменти серця, що б'ється»/Instruments of a Beating Heart «Хранитель»/Keeper «Голос Макайли: Лист до світу»/Makayla’s Voice: A Letter to the World «Одного разу в Україні»/Once upon a Time in Ukraine «Єдина дівчина в оркестрі»/The Only Girl in the Orchestra Planetwalker The Quilters «Місце 31: Зоуї Зефір»/Seat 31: Zooey Zephyr «Урок плавання»/A Swim Lesson «Доки він не повернеться»/Until He’s Back

Водночас до шортлисту не потрапив фільм Філіпа Сотниченка «Ля Палісіада», який український оскарівський комітет висунув претендентом від України в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Нагадаємо, український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду «Оскар» у категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» для України.