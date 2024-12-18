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Два фільми про війну в Україні потрапили до шортлистів премії «Оскар-2025»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Два фільми про війну в Україні потрапили до шортлистів премії «Оскар-2025»
До шортлисту не потрапив фільм Філіпа Сотниченка «Ля Палісіада», який український оскарівський комітет висунув претендентом від України в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм»
фото: oscars.org

Американська кіноакадемія оголосила шортлисти у десяти номінаціях

До коротких списків премії «Оскар-2025» увійшли документальні стрічки про війну в Україні «Порцелянова війна» й «Одного разу в Україні». Про це повідомляється на сайті американської кіноакадемії.

«Порцелянова війна» змагатиметься за «Оскар» у номінації «Документальний повнометражний фільм». Це стрічка спільного виробництва України, США та Австралії. Режисерами фільму стали американець Брендан Белломо та українець, який є одним із головних героїв фільму, Слава Леонтьєв.

Фільм розповідає про трьох художників із Харкова, які залишаються у прифронтовому місті, всупереч загрозі оточення та захоплення його російськими військами. Вони наповнюють місто мистецтвом: виготовляють порцелянові фігурки, якими прикрашають зруйновані російськими обстрілами будинки.

Прем'єра фільму відбулася на Міжнародному фестивалі незалежного кіно Санденс у січні 2024 року, де він отримав гран-прі конкурсу документальних фільмів. Фільм вже завоював 37 нагород та 27 номінацій на міжнародних кінофестивалях.

Загалом у категорії «Документальний повнометражний фільм» було прийнято 169 стрічок, із яких обрали наступні:

  1. «Досьє Бібі»/The Bibi Files
  2. «Щоденники з чорної скриньки»/Black Box Diaries
  3. «Дагомея»/Dahomey
  4. «Доньки»/Daughters
  5. «Іно»/Eno
  6. «Фріда»/Frida
  7. «Голлівудгейт»/Hollywoodgate
  8. «Немає іншої землі»/No Other Land
  9. «Порцелянова війна»/Porcelain War
  10. Queendom
  11. «Видатне життя Ібеліна»/The Remarkable Life of Ibelin
  12. «Саундтрек до державного перевороту»/Soundtrack to a Coup d’Etat
  13. «Цукровий тростник»/Sugarcane
  14. «Юніон»/Unio
  15. «Вілл&Харпер»/Will & Harper

У категорії «Документальний короткометражний фільм» відібрали «Одного разу в Україні» Бетсі Вест та Ерла Мака. Стрічка створена у ко-продукції України та США та розповідає про життя дітей в умовах війни.

Два фільми про війну в Україні потрапили до шортлистів премії «Оскар-2025» фото 1
фото: ifccenter.com

Загалом до шортлиста в номінації «Найкращий документальний короткометражний фільм» увійшли 15 фільмів:

  1. «Переслідуючи Ру»/Chasing Roo
  2. «Смерть за номерами»/Death by Numbers
  3. «Вічний батько»/Eternal Father
  4. «Я готовий, наглядаче»/I Am Ready, Warden
  5. «Інцидент»/Incident
  6. «Інструменти серця, що б'ється»/Instruments of a Beating Heart
  7. «Хранитель»/Keeper
  8. «Голос Макайли: Лист до світу»/Makayla’s Voice: A Letter to the World
  9. «Одного разу в Україні»/Once upon a Time in Ukraine
  10. «Єдина дівчина в оркестрі»/The Only Girl in the Orchestra
  11. Planetwalker
  12. The Quilters
  13. «Місце 31: Зоуї Зефір»/Seat 31: Zooey Zephyr
  14. «Урок плавання»/A Swim Lesson
  15. «Доки він не повернеться»/Until He’s Back

Водночас до шортлисту не потрапив фільм Філіпа Сотниченка «Ля Палісіада», який український оскарівський комітет висунув претендентом від України в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Нагадаємо, український фільм «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова отримав нагороду «Оскар» у категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм». Це перший в історії «Оскар» для України.

Теги: культура кіно фільм Кінопремія «Оскар»

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