Мистецтво поза політикою? Як Гарріс і Трамп розкололи американський шоубізнес

З ким ви, майстри американської культури?

5 листопада американці обиратимуть нового президента: боротьба точиться між демократкою Камалою Гарріс та республіканцем, експрезидентом США Дональдом Трампом. За даними останніх опитувань, кандидати йдуть фактично рівно.

Підтримка кандидатів за даними національного опитування

Дані букмекерів, які завжди приблизно збігалися із даними національного опитування, наразі показують геть інше. Причому різниця на користь Трампа, який, якщо вірити букмекерам, набирає вдвічі більше голосів за Гарріс. Еван Саттон, продемократичний громадський активіст, так пояснює цей феномен: «Бачите цю рекламу по всій вашій стрічці у Твіттері? Компанія Polymarket (американська фінансова біржа та найбільший у світі ринок прогнозів – «Главком») належить другові Трампа та Ілона Маска (який дуже активно підтримує Трампа) Пітеру Тілю. Реклама покликана змусити людей думати, що Трамп далеко попереду, щоб вони могли заявити про «шахрайство», якщо він програє.

Отже, кожен голос вкрай важливий для кожного з кандидатів. До підтримки «свого» майбутнього президента долучились селеби (суперзірки) – і для США це неймовірно потужний ресурс. До прикладу, співачка Бейонсе тільки в Instagram має 314 млн підписників, репер Каньє Вест – 292 млн, Тейлор Свіфт – 283 млн. І серед цих фанатів – величезна кількість американських виборців, готових іти слідом за кумиром.

Першою про свою прихильність до кандидатки Гарріс заявила мегазірка Тейлор Свіфт – чи не найуспішніша співачка сьогодення, мільярдерка та людина року за версією журналу Time. Рекорди артистки затьмарюють історичні досягнення Майкла Джексона. Власне, Свіфт, може, і не втручалась би у велику політику, якби її не спровокував... Трамп. Зірку обурило, що колишній господар Білого дому наробив із допомогою штучного інтелекту фотографії, на яких співачка буцімто підтримує його. Ба більше: Тейлор підписала своє фото у пості про підстримку Камали як «бездітна котолюбка» – це така собі відсилка на висловлювання скандального кандидата у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венса, який назвав політикинь від Демократичної партії «купкою бездітних та нещасних котолюбок». Цей допис Тейлор оприлюднила одразу після закінчення дебатів Гарріс з Трампом. До слова, рідний штат Тейлор – Пенсільванія, який є одним з «хитких» штатів.

Після такого кроку, слідом за Свіфт один за одним почали висловлювати свою підтримку тому чи іншому кандидату й іншим зірки.

Хто за Камалу

Підтримав кандидатку від демократів репер Емінем, на його композиціях виросло ціле покоління не лише американців.

Легендарний виконавець закликав співвітчизників, і у першу чергу мешканців штату Мічиган, віддати голос за Камалу Гарріс. Це надзвичайно важливо для неї, адже Мічиган, як і Пенсільванія, також «хиткий».

Президента США обирають не безпосередньо громадяни, а колегія виборників. Вона складається з 538 представників від 50 штатів і столиці Вашингтона. Для перемоги кандидат має здобути мінімум 270 голосів. Результати підрахунку затверджуються на спільній сесії Конгресу. Якщо голоси колегії виборників розділяться порівну між кандидатами у президенти, то переможця визначатимуть законодавці Палати представників. Але і якщо їм не вдасться визначитися, то долю виборів вирішуватимуть у Сенаті. У 48 штатах виборники дотримуються системи «переможець забирає все». Наприклад, у Каліфорнії впевнена більшість на виборах зазвичай обирає демократів. Це означає, що всі голоси виборників ідуть кандидату від демократів. До прикладу, це означає, що Каліфорнія гарантовано стоїть на боці демократів, і республіканці навіть не намагаються їм кидати виклик. Те саме стосується Техасу, тільки навпаки: тут впевнену більшість мають республіканці. Хиткий штат – це штат, голоси мешканців якого потенційно можуть «схилитися» до кандидата в президенти як від Демократичної, так і від Республіканської партії. Традиційно у таких штатах кандидати перемагають з незначною різницею в кількості голосів.

Про свою підтримку кандидатки Емінем заявив під час мітингу у своєму рідному місті Детройт – разом із колишнім главою Білого Дому Бараком Обамою. Шоу вийшло ще те: експрезидент навіть сам зачитав фрагмент реп-композиції Lose Yourself. Підтримка кандидата від демократів не є спонтанним чи імпульсивним кроком для Маршала Метерза (справжнє ім’я репера): ще у 2018 році Секретна служба США допитувала Емінема у зв’язку з його композицією Framed, в якій згадувалися Трамп і його дочка Іванка. Так, у пісні Емінем називає тодішнього президента США Дональдом Даком і запитує, чому дочка президента перебуває в багажнику автомобіля, а потім згадує про «маленьку дурненьку білявку», яку «кинули в ставок». Окрім Framed, запитання у спецслужби викликала пісня Like Home і фристайл (імпровізація) з критикою Трампа, яку Емінем зачитав у 2017 році.

До речі, заява Емінема пролунала дуже вчасно: за останні пару місяців інтерес аудиторії до нього суттєво виріс, адже у травні він видав свою доньку заміж, а місяць тому стало відомо, що він от-от стане дідусем!

Інтернет-аудиторія була розчулена сльозами суворого репера під час весілля.

Окремим потужним «батальйоном» підтримки Камали Гарріч стали «кольорові» зірки: темношкірі та латиноси. Власне, це не дивно, адже Трамп відомий своїми расистськими висловлюваннями. Так, «король реггітону» Дон Омар, заявив, що підтримуватиме Гарріс, бо вірить, що її адміністрація буде «такою, що підніматиме, розширюватиме можливості та надаватиме пріоритет гідності для всіх».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений DON OMAR aka KONG (@donomar)

Інформаційний вибух у США спричинила заява про підтримку Гарріс пуерториканського виконавця Беніто Оказіо, відомого під псевдо Bad Bunny. Його впливовість не викликає сумнівів: має понад 40 млн підписників в Instagram та ще 30 млн – у Tik-Tok. Ще одним надзвичайно популярним співаком із Пуерто-Рико, який виступив за Гарріс, став Рікі Мартін.

Пуерто-Рико – територія, що перебуває на правах самоуправління під юрисдикцією США й має статус «неприєднаної упорядкованої території», тобто ця територія не є невіддільною частиною США. Верховна влада у Пуерто-Рико належить Конгресу США, проте дія Конституції США у Пуерто-Рико обмежена. Зв'язок із США полягає в наявності спільного громадянства, валюти й оборони.

Загалом армія зірок першого ешелону, які виступили на підтримку Камали, вражає своєю чисельністю. Ось лише ті, кого добре знають українці: Келлі Роуленд, Біллі Айліш, Карді Бі, Шер, колишній чоловік Дженіфер Лопез Марк Ентоні, Ашер, Аріана Гранде, Кеті Перрі. А ще – Бейонсе, чию пісні Freedom Гарріс використовує під час виборчої кампанії, співачка Пінк.

Пінк виконала на з'їзді Демократичної партії свою протестну пісню What About Us? Разом зі своєю 13-річною донькою Віллоу фото: AP

Окремим ешелоном йдуть актори, які підтримали Камалу. Їх десятки: серед відомих в Україні – Джордж Клуні, Сара Джесіка Паркер (яка відзначилася рекламою мемуарів Навального), Барбра Стрейзанд, Розі О’Доннел, Джеймі Лі Кертіс, Метт Деймон, Бен Стіллер, Дженніфер Еністон, Мел Брукс, Роберт Де Ніро, Дженніфер Лоуренс.

Паркер на зйомках «І просто так» фото з відкритих джерел

Крім того, за Гарріч виступили бізнесмен і екс мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, бізнесмен Джон Пріцкер, режисер Стівен Спілберг, шеф-редакторка Vogue Анна Вінтур. Як вже було згадано, колишній президент Барак Обама з дружиною Мішель, а також експрезидент Білл Клінтон з дружиною, колишнім держсекретарем Гілларі Клінтон, також підтримали Гарріс. Колишній президент Джиммі Картер, якому вже виповнилося 100 років сказав своєму синові, що намагається дожити до виборів, щоб віддати свій голос за Камалу. Ба більше: навіть люди, які б мали всім серцем підтримувати республіканців, заявляють про підтримку демократів.

Яскравим прикладом є Барбара Пірс Буш, дочка і онука колишніх президентів-республіканців Джорджа Буша-молодшого і Джорджа Буша-старшого відповідно. Сам вона агітувала на вихідних у Пенсильванії (ще один хиткий штат) за Гарріс і висловила надію, що демократичний кандидат «просуне країну вперед і захистить права жінок».

Арнольд Шварценеггер, актор та ексгубернатор Каліфорнії, обраний свого часу від Республіканської партії, заявив у мережі Х, що голосуватиме за Камалу Гарріс. Шварценеггер визнав, що ненавидить політику та не довіряє більшості політиків і підкреслив, що йому «зараз не подобається жодна зі сторін».

Зірка «Термінатора» розкритикував Трампа за те, що той не зміг гідно прийняти програш на минулих виборах, адже це «настільки не по-американськи, наскільки це можливо». Колишній губернатор Каліфорнії – штату, де традиційно голосують за демократів, проте де для республіканця Швергенеггера виборці зробили виключення, – запевнив, що «завжди буде у першу чергу американцем, а потім вже республіканцем». «Ось чому цього тижня я голосую за Камалу Гарріс і Тіма Вальца», – заявив Шварценеггер.

Прибічники Дональда

Дональд Трамп має табір вельми специфічних прихильників, однак вони досить авторитетні серед американців фото: Reuters

Дональд Трамп згуртував навколо себе не таких відомих діячів культури, як Камала Гарріс. Майже всі вони малознайомі українській аудиторії. Певно, єдиний, про кого начувані українці, – репер Каньє Вест, екс чоловік Кім Кардашян (з якою вони розлучилися через психічні проблеми репера). Нині він одружений із Бьянкою Цензорі. Репутація у репера, м'яко кажучи, неоднозначна. Подейкують, він змушує свою дружину з'являтися на публіці у надвідвертих образах. Начебто нині Бьянка у відчаї і прагне розлучення через ідею чоловіка відкрити порностудію і знімати фільми для дорослих.

Каньє і Бьянка фото: The Mirror

Під час виборів 2020 року Каньє Вест сам балотувався у президенти, але набрав мінімальну кількість голосів. Він планував брати участь у виборах у 2024 році та розповідав, як у 2022 році запропонував Трампу бути його кандидатом у віцепрезиденти.

Серед інших фанатів Трампа – виконавці Азілія Бенкс та Ліл Памп, рокер Кід Рок, пуерториканські співаки Ануель АА та Джастін Куїлес. До речі, це ще питання, чи продовжать вони підтримувати Трампа після 27 жовтня. Адже на мітингу комік Тоні Хінчкліфф (ще один палкий прибічник Трампа) жартував, що латиноамериканці «люблять робити дітей», і назвав Пуерто-Рико «плаваючим островом сміття». Расистський і мізогінний вектор також підтримали колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані та сини Трампа Ерік і Дональд-молодший.

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Втім, і у Трампа є свої козирі у рукаві. По-перше, це кантрі-виконавці, які в США у своїй ніші є дуже впливовими: часом впливовіші з поп-зірок. Це, зокрема, Джейсон Алдін, Біллі Рей Сайрус, Лі Грінвуд, Джон Річ та Тревіс Трітт. Так, для української аудиторії ці імена навряд чи про щось говорять, а от для американців це – суперстар. Щоправда, вони орієнтовані на аудиторію, яка і так прихильна до Трампа, а не на хиткі чи традиційно продемократичні штати.

Кід Рок на з’їзді Республіканської партії у липні заспівав на честь Трампа пісню American bad***, що можна перекласти приблизно як «Американський поганець» фото: АР

По-друге, за Трампа виступили чимало відомих в США спортсменів. Серед них, скажімо, відомий захисник команди з американського футболу San Francisco 49ers Нік Боса на телеканалі NBC продемонстрував свою кепку «Зробимо Америку знову великою», а згодом сказав, що не збирається «говорити про це занадто багато», але думає, що «зараз важливий момент».

Нік Боса підтримав Трампа фото: АР

Цікава історія трапилась із відомим репером 50 Cent. Частина його аудиторії припускала, що він підтримає Трампа, адже у липні після замаху на колишнього президента США, виконавець розмістив обличчя Трампа на обкладинці свого альбому Get Rich or Die Tryin' («Розбагатій або помри у спробі розбагатіти»). Водночас днями він заявив, що відмовився від $3 млн за виступ на мітингу Трампа в Медісон-Сквер-Гарден у Нью-Йорку 27 жовтня, а також відхилив платну пропозицію виступити на Національному з'їзді республіканців у липні. Музикант, чиє справжнє ім'я Кертіс Джексон, не підтримав жодного кандидата на цих виборах. У 2020 році, коли Трамп балотувався проти Джо Байдена, він заявив, що планує підтримати республіканця, але згодом відмовився від своїх слів. Згодом він написав у Х: «До біса Дональда Трампа, він мені ніколи не подобався».

Наталія Сокирчук, «Главком»