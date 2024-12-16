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Будівництво дороги до закритого аеропорту обійдеться Києву у 1,5 млрд грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Будівництво дороги до закритого аеропорту обійдеться Києву у 1,5 млрд грн
Цьогоріч фінансування незначне, на 2025 рік – 1,16 млрд грн, а на 2026 рік – 316 млн грн
фото з відкритих джерел

Роботи по першій черзі мають виконати до липня 2026 року

Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» КМДА 10 грудня за результатами тендеру замовило консорціуму «Мостадор Груп» будівництво першої черги дороги до аеропорту «Київ» за 1,47 млрд грн. Про це свідчать дані системи Prozorro, на які звернуло увагу видання «Наші гроші». Раніше мова йшла про вартість, яка становила 1,56 млрд грн

Йдеться про під’їзну автомобільну дорогу від проспекту Валерія Лобановського (поблизу примикання вулиці Володимира Брожка) до міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) у Солом’янському районі Києва. Перша черга – це 2,8 км дороги із двома смугами в одному напрямку, смуга безпеки, велосипедна смуга, місцеві проїзди, тротуари, очисні споруди, надземний пішохідний перехід довжиною 27 м, світлофорний об’єкт, підпірні стінки тощо.

Роботи по першій черзі мають виконати до липня 2026 року. Коригування проєкту щодо першої черги «Дирекція…» замовила трохи раніше у ТОВ «Дортранс» за 7,30 млн грн.

Як зазначає видання, цьогоріч фінансування незначне, на 2025 рік – 1,16 млрд грн, а на 2026 рік – 316 млн грн.  Договірна ціна динамічна, тож платити можуть по цінах, що відрізняються від кошторису. При цьому підрядник не заклав туди кошти на покриття ризиків, у тому числі інфляційних.

У відомості ресурсів найбільша сума 92,26 млн грн іде на дрібнозернистий асфальтобетон типу А марки 1, модифікований полімерною добавкою PR Flex-20 на бітумі БНД 70/100 із додаванням поверхнево-активних речовин, по 7 062 грн/т (тут і далі ціни та суми з ПДВ). Такі суміші з цією французькою добавкою виготовляються під замовлення.  

Бутовий камінь М100-300 на суму 73,47 млн грн коштує 640 грн/т. Фірма «Boss Technology» пропонує його по 450 грн/т, а столичні фірми «ТК «Гермес» та «ЕктаБуд» – по 350 грн/т.

Готову піщано-щебеневу суміш С5 врахували по 825 грн/куб. м. Жовтневий моніторинг «НІРІ» фіксував середню ціна такої суміші в Україні на рівні 1 030 грн/куб. м. Нещодавно на тендері щодо капремонту дороги в Миколаївській області суміш С5 врахували по 598 грн/ куб. м. А в жовтні на тендері «Київавтодору» щодо капремонту мосту – по 881 грн/куб. м.

Щебінь фракції 40-70 мм вписали по 824 грн/куб. м. За даними «НІРІ», його середня ціна по країні становить 712 грн/ куб. м. У миколаївському тендері такий заклали по 526 грн/куб. м, а в київському – по 743 грн/куб. м. 

Бортові камені з осадових гірських порід марки 1ГП врахували по 1 650 грн/м. Компанія «Гранекс» продає бордюри 1ГП по 750-1 500 грн/пог. м, «Будгран» – по 775-875 грн/пог. м, а «Граніт мрамор» – 380 грн/пог. м.

Ціни на пісок, арматуру, бетонні суміші ринкові.

Очікувана сума складала 1,57 млрд грн. На аукціоні чотири фірми запропонували такі ціни:

  • ПрАТ «Укратоменергобуд» – 1,36 млрд грн;
  • Консорціум «Мостадор Груп» – 1,47 млрд грн;
  • ТОВ «Автомагістраль-Південь» – 1,48 млрд грн;
  • ТОВ «Ростдорстрой» – 1,55 млрд грн.

Замовник відхилив найдешевший «Укратоменергобуд», оскільки його пошкоджені архіви з кошторисами і банківською гарантією не відкривались. Фірма не оскаржувала це рішення.

Тому переможцем став «Мостадор Груп», пропозиція якого була дорожча на 114 млн грн.

Для участі в цьому тендері треба було принести аналогічний договір на будівництво або реконструкцію міських доріг чи вулиць із відгуком, який видано не раніше ніж за місяць до оголошення тендеру. Крім того, треба підтвердити наявність виробничої бази, атестованого асфальтобетонного заводу, будівельних дорожніх машин, працівників. Причому логістично транспортування асфальту не мало перевищувати трьох годин. А ще мати чистий дохід (виручку) за 2023 рік не менше 30% очікуваної суми, тобто не менше 467,08 млн грн.

Деякі учасники нарікали на розмиті вимоги щодо досвіду, техніки та працівників і дуже стислі терміни підготовки документів. Технічне завдання містило майже 5 тисяч позицій.

Консорціум «Мостадор Груп» зареєстрований в липні 2023 року зі статутним капіталом 240 тис грн. Туди входять шість фірм, частина з яких активно брала участь у будівництві доріг:

  1. Вінницьким ТОВ «БК Теплобуд» керує і володіє Марія Матрос, а підписантом вказаний Михайло Квасов. Донедавна він володів цією фірмою разом з Андрієм Плясуновим та Мариною Квасовою. Марина Квасова володіє ТОВ «Мамас Продакшн» разом з Аллою Резніковою. А раніше володіла ще й ТОВ «Мамас Фільм Продакшн», де свого часу працював продюсером Кирило Тимошенко – колишній заступник керівника Офісу Президента України. У 2022 році фірма «БК Теплобуд» натендерила 2,10 млн грн.
  2. Вінницьким ТОВ «Д-Групп Констракшн» керує і володіє Олексій Іванець. Раніше воно належало Володимиру Лященку, а до того – сейшельському офшору «Сонберг Лтд», кінцевим бенефіціаром через яку значився громадянин Панами Девс Докфор. Ще раніше засновником був Ігор Микитюк. У 2019-2020 роках фірма натендерила 515 тис грн.
  3. ТОВ «Мостобудівельний загін № 112» є найуспішнішою компанією в консорціумі. Фірма з Києва належить ТОВ «Меткон плюс» В’ячеслава Бабіцького та Олександри Порожнюк. Директором є Сергій Порожнюк, який свого часу був керівником ТОВ «Мостобуд» екснардепа-регіонала та голови Федерації боксу України Володимира Продивуса. «Мостобудівельний загін №112» є співзасновником ТОВ «РДС-МО112» із ТОВ «Ростдорстрой», яке є частиною групи підприємств «РДС» Юрія Шумахера та Євгена Коновалова. З 2016 року «Мостобудівельний загін» натендерив 4,89 млрд грн.
  4. Столичне ТОВ «КП Шляхбуд Інвест» належить Сергію Лимаренко з Черкаської області. Він також володіє ТОВ «КП Шляхбуд» ТОВ «СБК України» і ГО «СК «Барс». Із 2021 року «Шляхбуд Інвест» натендерив 314,44 млн грн.
  5. Київське ТОВ «ВКФ Стандарт-Авто» нині належить Артему Склярову. Донедавна засновником був Євген Холявко, до цього – Марина Квасова, а до неї – Михайло Квасов. Керівником фірми певний час також був громадянин Панами Девс Докфор. Фірма, крім консорціуму «Мостадор Груп», входить в консорціум «Метропроектгруп» разом із товариствами «Ньюхаус», «Інтератомінструмент», СБМУ «Тунельбуд», «Інститут «Київдормістпроект». Із 2020 року фірма натендерила 76,06 млн грн.
  6. Столичний проектувальник «Дортранс» належить директору Олександру Педану та Ользі Мясковській. Раніше засновниками були Олександр Жуков, Сергій Пустовий, Євгеній Шипка, Вадим Овдій і МПП «Елтранс» тоді ще Віктора Рєзнікова. З 2022 року фірма натендерила 96,35 млн грн.

Керує консорціумом Володимир Лященко, а раніше цю посаду обіймала Марія Матрос. Ключовими ресурсами – технікою, виробничими базами та працівниками – будівництво забезпечуватимуть учасники «Шляхбуд Інвест» та «Мостобудівельний Загін № 112».

Асфальтобетон консорціуму поставлятиме обухівське ТОВ «БК «Зоря» Ваагна Саргсяна.

Сукупний чистий дохід (виручка) учасників консорціуму за 2023 рік склав 2,09 млрд грн.

Нагадаємо, Україна у Варшаві презентувала дорожню карту з відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану. 

До слова, у Києві для проїзду відкрили Подільсько-Воскресенський міст через Дніпро. Про це повідомили у пресслужбі компанії Аutostrada, яка реалізувала цей проєк Рух мостом дозволено усім видам транспорту, окрім вантажного. Після запуску руху ще триватимуть роботи із оздоблення стін тунелю і тротуарів, влаштування пандусу до залізничної платформи для комфорту пасажирів на станції «Райдужний» (Троєщина-2). Очікується, що ці роботи будуть завершені до кінця грудня.

Заїхати на Подільсько-Воскресенський міст з правого берега можна буде з вул. Набережно-Хрещатицької та виїхати – на вул. Петра Вершигори, з лівого берега заїзд – з вул. Петра Вершигори, виїзд – на вул. Набережно-Рибальську.

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Теги: дороги гроші Дніпро будівництво Миколаїв фінансування Троєщина Україна ProZorro фільм Кирило Тимошенко черга Місяць

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