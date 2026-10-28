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Співачка Олена Тополя пояснила, чому раніше співала російською

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олена Тополя вважає перехід на українську мову відповідальністю кожної публічної людини
фото: Іnstagram.com/alyoshasinger

Олена Тополя: «Я писала лише українською. Але Київ потребував пісні російською»

Українська артистка Олена Тополя з початку повномасштабного вторгнення перейшла на українську мову. В інтерв’ю «Главкому» виконавиця пояснила, чому з початку своєї кар’єри співала російською мовою та зрештою вирішила повернутися до рідної мови.

Олена Тополя народилася у Запоріжжі та з дитинства говорила російською мовою. Коли у 2003 році вона переїхала до Києва та розпочала свою кар’єру, писала пісні українською мовою. Однак публіка потребувала російськомовного репертуару.

«У 2003 році, коли переїхала до Києва, писала лише українською. Але, зрозумівши, що в Києві, на жаль, потребували пісні російською, довелося переналаштуватися. До речі, мені досить складно було писати російською. А потім (у 2022 році, – «Главком») все відбулось навпаки. Тож, в якомусь сенсі, вже було легше», – сказала артистка.

У репертуарі Олени Тополі більшість російськомовних пісень була випущена на початку її кар'єри та у період до 2017–2019 років. Проте у 2015 році зірка випустила перший альбом із українськими піснями.

За словами Олени Тополі, після початку повномасштабного вторгнення вона почала переходити на українську мову разом із дітьми. За словами зірки, цей перехід є відповідальністю для кожного українця, який є публічним. «Після повномасштабного вторгнення. Я вчилась розмовляти, стала писати тільки українською і вдома з дітьми перейшла суто на українську мову. Це певна відповідальність публічної людини за цінності, які є нашою ідентифікацією», – поділилася співачка.

Водночас Тополя не розділяє людей за мовою та зізнається, що російська мова має місце в її житті. Також наголошує на тому, що в переході на українську мову не має бути тиску. «Бувають моменти. Я не розділяю людей за мовою, я можу і маю право розділяти їх за вчинками. Для мене головне, щоби людина дійсно відповідала людським якостям від слова «людяність». І це для мене найцінніше. На мою думку, насильно навʼязувати і вимагати розмовляти виключно українською, ніяк не заохочуючи людей дійсно пізнати красу, глибоку історію і цінність мови, неправильно. Бо це нормальна захисна реакція психіки перед тиском», – висловилася українка.

Олена Тополя поділилася власними думками про методи заохочення до переходу на українську мову. Зірка вважає, що вивчення рідної мови має приносити задоволення, а перехід має відбуватися за власним бажанням.

«Я би заохочувала до мови зовсім іншим шляхом, створюючи спеціальні програми у школах і садках, де би вивчали старі українські слова, які зараз не вживаються, але ж вони неймовірно красиві. Саме так ми по краплинці розкриваємо красу мови, нам подобається, як вона звучить. У цей момент народжується насолода – і виникає особисте бажання кожного перейти на українську», – резюмувала вона.

До слова, українська ведуча-інтерв’юерка Аліна Доротюк зізналася в інтерв’ю «Главкому», що після переїзду до Києва почала частково переходити на російську мову, попри те, що з дитинства говорила українською. Рідною мовою для Аліни Доротюк завжди була українська, проте в столиці російська мова у вжитку почала зʼявлятися на роботі, під час спілкування з колегами, зокрема й зірками. 

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Теги: українська мова співачка Alyosha

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