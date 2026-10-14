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Чоловік Ірини Федишин розповів, як лікарі рятували співачку після втрати доньки

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Ірина Федишин ледь не загинула під час пологів. Чоловік розкрив подробиці трагедії
фото: Віталій Човник у Facebook

Артистка пережила надзвичайно важкі пологи, складну операцію та значну крововтрату

Чоловік української співачки Ірини Федишин уперше докладно розповів про трагедію, яку пережила їхня родина. За його словами, під час пологів, після яких подружжя втратило доньку, під загрозою опинилося й життя артистки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Віталія Човника у соцмережах. 

Чоловік Федишин зізнався, що того дня міг втратити не лише дитину, а й дружину. Ірина перенесла складну операцію та значну крововтрату, а медики боролися за її життя. «Іра пережила надзвичайно важкі пологи, складну операцію та велику втрату крові. Лікарі боролися за її життя», – написав він.

За словами чоловіка артистки, родина з нетерпінням чекала на народження дівчинки. До довгоочікуваної зустрічі залишалося зовсім небагато часу, однак дитину подружжя втратило.

«Я бачив її… вона моя копія… Не знаю, чи існують слова, якими можна описати цей біль. Коли ще вчора ти був найщасливішим татом, будував плани, мріяв… А сьогодні твоє серце розбите на тисячі шматочків», – поділився чоловік Федишин.

Він зазначив, що день трагедії назавжди залишиться для нього днем найбільшої втрати, але водночас став другим днем народження дружини. «Бог забрав до себе нашого маленького Ангелятка, але залишив мені мою Іру. І за те, що вона жива, я безмежно вдячний», – написав він.

Чоловік співачки також подякував усім, хто підтримує їхню родину. За його словами, подружжя отримало численні повідомлення, молитви та квіти, які люди передають до лікарні. Він додав, що зараз родині важко відповідати на повідомлення, проте вони читають слова підтримки та вдячні за співчуття.

«Ми розуміємо, що попереду непростий шлях. Нам доведеться вчитися жити з цим болем. Підтримувати одне одного, знаходити сили прокидатися щоранку і йти далі», – зазначив чоловік артистки.

Ірина Федишин та її чоловік, продюсер Віталій Човник, одружені з 2006 року. Подружжя виховує двох синів – 15-річного Юрія та 11-річного Олега. Старший син допомагає матері з технічним забезпеченням концертів, а молодший захоплюється технікою. Зокрема, у лютому 2026 року співачка розповіла, що Олег переробив трофейний російський дрон для українських військових.

У серпні артистка оголосила про третю вагітність, а згодом повідомила, що родина очікує на доньку. 13 жовтня чоловік співачки повідомив про втрату дитини. Тоді він зазначив, що артистка жива, однак перебуває у важкому стані, та попросив молитися за її здоров'я і відновлення.

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Теги: трагедія Ірина Федишин співачка пологи втрати вагітність

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