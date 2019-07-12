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    Шоу-биз

    Сто тысяч бусинок и 650 тысяч стежков: Софи Тернер поделилась историей создания свадебного платья

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    Софи Тернер и Джо Джонас - Сто тысяч бусинок и 650 тысяч стежков: Софи Тернер поделилась историей создания свадебного платья
    Софи Тернер и Джо Джонас

    23-летняя актриса Софи Тернер и 29-летний певец Джо Джонас отпраздновали вторую свадьбу на юге Франции

    Вскоре после этого невеста опубликовала в instagram-аккаунте свое свадебное платье от Louis Vuitton, которое было выполнено на заказ от Nicolas Ghesquière.

    На создание платья в парижском ателье ушло более 350 часов, а на ручную вышивку ушло еще больше времени.. Фата и  рукава платья  были украшены цветочной вышивкой, драпированная талия и глубокий V-образный вырез декольте.


    фото: instagram.com/nicolasghesquiere

    фото: instagram.com/nicolasghesquiere

    «Что касается платья Тернер, более 10 вышивальщиц работали в течение 1050 часов на 14-метровом тюле, покрытом цифровым узором из более чем 650 000 стежков», — сообщает WWD. «Каждая панель была вышита 50 400 бусин и 50 400 белых бусин».

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    Сто тысяч бусинок и 650 тысяч стежков: Софи Тернер поделилась историей создания свадебного платья
    Сто тысяч бусинок и 650 тысяч стежков: Софи Тернер поделилась историей создания свадебного платья
    Сто тысяч бусинок и 650 тысяч стежков: Софи Тернер поделилась историей создания свадебного платья
    Сто тысяч бусинок и 650 тысяч стежков: Софи Тернер поделилась историей создания свадебного платья
    Сто тысяч бусинок и 650 тысяч стежков: Софи Тернер поделилась историей создания свадебного платья
    Сто тысяч бусинок и 650 тысяч стежков: Софи Тернер поделилась историей создания свадебного платья
    Сто тысяч бусинок и 650 тысяч стежков: Софи Тернер поделилась историей создания свадебного платья
    Сто тысяч бусинок и 650 тысяч стежков: Софи Тернер поделилась историей создания свадебного платья
    Сто тысяч бусинок и 650 тысяч стежков: Софи Тернер поделилась историей создания свадебного платья
    Сто тысяч бусинок и 650 тысяч стежков: Софи Тернер поделилась историей создания свадебного платья

    Для пары это была не первая церемония бракосочетания. Тернер и Джонас впервые связали себя узами брака в Лас-Вегасе, после вручения премии Billboard Music Awards, куда актриса надела белый комбинезон Bevza. На второй церемонии приняли участие друзья и семья, в том числе Ник и Кевин Джонас, Приянка Чопра, Мэйси Уильямс и Эшли Грэм. В попытке сохранить конфиденциальность свадьбы пара ввела запрет на использование телефона и социальных сетей.

    Джерело: graziamagazine.ru

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