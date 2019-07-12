Сто тысяч бусинок и 650 тысяч стежков: Софи Тернер поделилась историей создания свадебного платья



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Софи Тернер и Джо Джонас

23-летняя актриса Софи Тернер и 29-летний певец Джо Джонас отпраздновали вторую свадьбу на юге Франции

Вскоре после этого невеста опубликовала в instagram-аккаунте свое свадебное платье от Louis Vuitton, которое было выполнено на заказ от Nicolas Ghesquière.

На создание платья в парижском ателье ушло более 350 часов, а на ручную вышивку ушло еще больше времени.. Фата и рукава платья были украшены цветочной вышивкой, драпированная талия и глубокий V-образный вырез декольте.





фото: instagram.com/nicolasghesquiere

«Что касается платья Тернер, более 10 вышивальщиц работали в течение 1050 часов на 14-метровом тюле, покрытом цифровым узором из более чем 650 000 стежков», — сообщает WWD. «Каждая панель была вышита 50 400 бусин и 50 400 белых бусин».

Для пары это была не первая церемония бракосочетания. Тернер и Джонас впервые связали себя узами брака в Лас-Вегасе, после вручения премии Billboard Music Awards, куда актриса надела белый комбинезон Bevza. На второй церемонии приняли участие друзья и семья, в том числе Ник и Кевин Джонас, Приянка Чопра, Мэйси Уильямс и Эшли Грэм. В попытке сохранить конфиденциальность свадьбы пара ввела запрет на использование телефона и социальных сетей.

Джерело: graziamagazine.ru