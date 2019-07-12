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    Ковбойские мотивы и узоры в стиле барокко: Донателла Версаче представила новую коллекцию Versace Resort 2020

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    Ковбойские мотивы и узоры в стиле барокко: Донателла Версаче представила новую коллекцию Versace Resort 2020
    vogue.ua

    Новую круизную коллекцию Донателла Версаче посвятила королевам родео – сексуальным женщинам, которым не чужд дух приключений

    Мифология американского Запада была одной из любимых тем ее брата Джанни. В 1992 году он попал в заголовки газет с коллекцией, посвященной ковбоям и пастухам, которые в его видении предстали в шипованных нарядах из черной кожи, с трансгрессивными отсылками к бондажу. 

    Донателла же занялась завоеванием новых территорий в связи с расширением компании, которое ожидает Versace, после того, как бренд был приобретен в 2018 году Capri Holdings.

    Коды дома Versace – это яркие, узнаваемые символы: медальоны с головой Медузы, булавки, огромные пряжки, мотивы барокко, сексуальная инсинуация черного цвета. 

    Все они присутствуют в коллекции Resort 2020, отфильтрованные через поп-культуру и объединенные вокруг структурированного силуэта 1980-х годов.

    В новой круизной коллекции много моделей с широкими плечами с подкладкой, а также акцентов на завязки, которые встречаются как и в топах, так и в серии асимметричных шелковых платьев. 

    Принты, являющиеся одним из определяющих визуальных компонентов Versace, были щедро представлены в виде tie-dye, анималистических узоров или в стиле барокко. 

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Уравновешивающие это изящное визуальное изобилие черные платья, представлены в самых разнообразных формах от асимметричных до более структурированных и сексуальных версий с вырезом в форме сердца и плечами в стиле 1980-х.

    Джерело: vogue.ua

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