Ковбойские мотивы и узоры в стиле барокко: Донателла Версаче представила новую коллекцию Versace Resort 2020



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vogue.ua

Новую круизную коллекцию Донателла Версаче посвятила королевам родео – сексуальным женщинам, которым не чужд дух приключений

Мифология американского Запада была одной из любимых тем ее брата Джанни. В 1992 году он попал в заголовки газет с коллекцией, посвященной ковбоям и пастухам, которые в его видении предстали в шипованных нарядах из черной кожи, с трансгрессивными отсылками к бондажу.

Донателла же занялась завоеванием новых территорий в связи с расширением компании, которое ожидает Versace, после того, как бренд был приобретен в 2018 году Capri Holdings.

Коды дома Versace – это яркие, узнаваемые символы: медальоны с головой Медузы, булавки, огромные пряжки, мотивы барокко, сексуальная инсинуация черного цвета.

Все они присутствуют в коллекции Resort 2020, отфильтрованные через поп-культуру и объединенные вокруг структурированного силуэта 1980-х годов.

В новой круизной коллекции много моделей с широкими плечами с подкладкой, а также акцентов на завязки, которые встречаются как и в топах, так и в серии асимметричных шелковых платьев.

Принты, являющиеся одним из определяющих визуальных компонентов Versace, были щедро представлены в виде tie-dye, анималистических узоров или в стиле барокко.

Уравновешивающие это изящное визуальное изобилие черные платья, представлены в самых разнообразных формах от асимметричных до более структурированных и сексуальных версий с вырезом в форме сердца и плечами в стиле 1980-х.

Джерело: vogue.ua