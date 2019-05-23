Без гламура и декораций: Злата Огневич презентовала видеоклип, снятый на заброшенном заводе



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Злата Огневич

Минимализм, обнаженные эмоции и хаотичные танцы - все это в новом клипе украинской певицы

Новая видеоработа Златы Огневич «Солодка кара» акцентирует внимание зрителей на отсутствии грима и фальшивых декораций, которыми переполнена жизнь современного человека. Чтобы максимально передать настроение и смысл клипа Злата решила, что съемки ее нового видео должны состояться на заброшенном заводе в центре Киева, который уже больше двадцати лет не функционирует.

«Сексуальная энергия человека - не в обнаженном теле! Она во взгляде, в движениях, в тех необъяснимых позитивных вибрациях, которые ты чувствуешь, глядя на человека. Эту локацию мы выбрали потому, что я хочу донести - не стоит привязываться к вещам, к обстоятельствам. Я люблю выражать то, что у меня внутри с помощью себя самой, а не благодаря идеальной картинке вокруг», - отметила артистка.

Кроме того, в клипе Злата олицетворяет островок спокойствия среди хаоса, творящегося вокруг нее на съемочной площадке. Именно эта сюжетная линия перекликается с эмоциональным состоянием влюбленного человека, который пытается совладать со своими внезапно нахлынувшими чувствами. А строки из песни «Бачиш мене - і землетрус», «Годі вдавати, що незворушний», «Дотик до тебе - і зриває дах» идеально описывают то, что происходит в клипе «Солодка кара».