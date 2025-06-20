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Вакарчук несподівано записав гумористичний фіт з Badstreet Boys: причина

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Святослав Вакарчук долучився до благодійного проєкту Badstreet Boys
фото: Badstreet Boys

Музикант розповів, що його чотирирічний син Іван любить пісню «911»

19 червня соліст гурту «Океан Ельзи» разом із колективом Badstreet Boys створив фіт – спільну музичну роботу. Артисти об’єдналися заради благодійної ініціативи – в гумористичній формі переспівали хіт «Океану Ельзи» – «911». Мета – збір №13 від Atlas Festival та Фонду «Повернись живим» для захисту неба України від ворожих дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram Святослава Вакарчука.

Співак зазначає, що в цьому проєкті бере участь вперше за тривалий час. За його словами, він рідко долучається до подібних ініціатив, але цього разу зробив виняток через важливість мети та цікаву ідею.

Також співак поділився, що дата релізу пісні має особливе значення для нього. Саме 19 червня у його сина Івана день народження – хлопчику виповнюється чотири роки. До того ж пісня «911» є однією з улюблених композицій малюка.

«Я рідко беру участь в таких штуках. Але тут не міг пройти повз… По-перше – мета, заради якої зробиш все, що можна і не можна. По-друге – компанія топчик. Ну, і день релізу вибрали правильний. У мого Івана день народження. Вже чотири. А «911» – його улюблена пісня! Так що все склалося», – написав Вакарчук в Instagram.

Святослав Вакарчук долучився до збору і назвав день народження сина
Святослав Вакарчук долучився до збору і назвав день народження сина
скріншот: Instagram Святослава Вакарчука

Зазначимо, про те, що Святослава народився син, стало відомо у серпні 2021 року. Хто народив йому сина, виконавець не розповідає. Утім, журналісти розшукали маму Івана. Первістка Вакарчуку народила продюсерка провідного українського продакшена Radioaktive Film Євгенія Яцута.

Під відео Святослава Вакарчука користувачі залишили численні коментарі. Фани дякують артисту за участь у благодійній ініціативі: «Це дуже потужно. Не очікувала вас побачити в їх банді. Дякую, що приймаєте участь. Це неймовірно смішно і важливо водночас».

Чимало коментаторів привітали Івана Вакарчука з днем народження: «Вітання Івану Святославовичу з Днем народження!», «Вітаємо маленького Іванка з днем народження, нехай росте здоровеньким».

Дехто ділиться особистими історіями, пов’язаними з піснею «911»: «З 911 почалась моя любов до гурту в шкільні роки. В іменинника відмінний музичний смак», «911 була перша почута мною пісня Океану Ельзи, і перший кліп! Старенький кінескопний ТВ... мабуть рік 97... і з тих пір ОЕ зі мною!!!».

Користувачі також висловлюють загальне захоплення колаборацією музикантів: «Це щось нереально красиве та змістовне, дякую».

«Главком» повідомляв, що 14 травня 2025 року лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук відзначив ювілей. Відомому українському музиканту виповнилося 50 років.

Раніше «Главком» писав, що лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук став батьком удруге. У музиканта народилася донька. Дівчинка з’явилася на світ 21 червня. Батьки назвали донечку Соломією.

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Теги: Святослав Вакарчук музикант діти

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