Вакарчука вдруге став батьком: «Океан Ельзи» розсекретив ім'я дитини

Дівчинку назвали Соломією

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук став батьком удруге. У музиканта народилася донька. Про це повідомили на офіційній сторінці гурту у Facebook.

Дівчинка з’явилася на світ 21 червня. Батьки назвали донечку Соломією.

«Вітаємо тебе в нашій дружній «Океанівській» та великій українській родині, маленька україночка Соломія Святославівна Вакарчук. Перемоги нам всім, після якої – миру вам назавжди, наші діти», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, про те, що Святослава народився син, стало відомо у серпні минулого року. Хто народив йому сина, виконавець не розповідає. Утім, журналісти розшукали маму Івана. Первістка Вакарчуку народила продюсерка провідного українського продакшена Radioaktive Film Євгенія Яцута.

До речі, нещодавно стало відомо, що виконавець вдруге стане батьком. Євгенія знову при надії.

У червні минулого року Вакарчук публічно заявив про розлучення з Лялею Фонарьовою, з якою вони прожили разом 20 років.

Раніше Вакарчук заявляв, що не хоче, щоб його особисте життя ставало надбанням громадськості.

Раніше фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук показав перше фото зі своїм однорічним сином Іваном.