У дитячих цукерках знайшли канабіс. Постраждалі в лікарні, солодощі прибрали з продажу

Компанія підтвердила інцидент і заявила, що безпека споживачів є її найвищим пріоритетом

Канабіс у дитячих цукерках Haribo: у Нідерландах відкликають небезпечну партію, є постраждалі

Компанія Haribo, відомий виробник желейних цукерок, терміново відкликає окремі партії своєї продукції Happy Cola F!ZZ з продажу в Нідерландах. Причиною став вияв канабісу в цих солодощах, що вже призвів до звернень постраждалих до лікарні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Dailymail.

Інцидент стався після того, як декілька членів однієї родини, серед яких були як діти, так і дорослі, поскаржилися на різке погіршення самопочуття після вживання цукерок Happy Cola F!ZZ та звернулися до поліції. Як повідомляє видання, Управління безпеки харчових продуктів і споживчих товарів Нідерландів (NVWA) вже розпочало розслідування.

Компанія Haribo підтвердила інцидент і заявила, що безпека споживачів є її найвищим пріоритетом. У пресрелізі компанія зазначила, що «дуже серйозно ставиться до цього інциденту» та тісно співпрацює з владою для встановлення фактів забруднення.

Відкликання стосується виключно упаковок з виробничим кодом L341-4002307906 на території Нідерландів. Haribo запевняє, що інші виробничі коди Happy Cola F!ZZ та решта її продукції залишаються безпечними для споживання, а цукерки, що продаються у Великій Британії, не постраждали.

Компанія закликає покупців не повертати продукцію до магазинів, а надіслати її безпосередньо виробнику для отримання компенсації. Точний обсяг «забрудненої» партії поки що не уточнюється.

Haribo і раніше відкликала продукцію. У 2024 році Канадське агентство інспекції харчових продуктів (CFIA) відкликало желейні цукерки Haribo Tangfastics через виявлення в них шматків дерева. CFIA класифікувала цей випадок як «Клас 2», що означає помірний ризик для здоров'я, але не загрозливий для життя.

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