В Україні можуть зʼявитися окремі паркомісця для молодих батьків

Окремі паркомісця нардепи пропонують надати водіям, які перевозять дітей віком до трьох років

В Україні можуть зʼявитися спеціальні паркувальні місця для батьків з маленькими дітьми. Відповідний законопроєкт № 12437 «Про внесення змін до статті 25 Закону України «Про дорожній рух» щодо паркування транспортних засобів, якими керують водії, які перевозять дітей віком до трьох років та які мають відповідний розпізнавальний знак на транспортному засобі» зареєстрували у Верховній Раді ще у січні.

Згідно із текстом законопроєкту, кількість таких паркомісць, повинно становити не менше 5% загальної кількості місць на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування, але не менше одного місця з позначенням таких місць відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою. Паркуватися на таких місцях зможуть водії транспортних засобів, які перевозять дітей віком до трьох років та які мають відповідний розпізнавальний знак на транспортному засобі.

Авторка законопроєкту, нардепка Дарія Володіна повідомила, що поштовхом до подачі відповідного закону стали звернення від батьків, які не мають змоги припаркувати авто поруч із входом, та вимушені нести автокрісло, або й два, серед щільного трафіку. Крім того, ініціатива також напряму пов’язана із демографічною політикою держави, заявила вона у коментарі для Autogeek.

«Якщо ми справді хочемо, щоб в Україні народжували, то маємо не лише закликати, а й створювати зручні, людяні умови для тих, хто вже виховує маленьких дітей. Паркувальні місця для батьків із дітьми – це дрібниця в масштабі закону, але велика підтримка в масштабі щоденного життя», – каже нардепка.

До слова, в Україні з 19 травня почали діяти нові правила проведення обов’язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів.

Нові правила запроваджують посилений контроль, обов'язкову фотофіксацію кожного етапу та значно підвищені тарифи. Очікується, що процедура проходження техогляду буде максимально прозорою та не залишить шансів для зловживань чи фіктивних документів.