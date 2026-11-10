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Тарас Тополя похвалився високою відзнакою від президента (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Тарас Тополя отримав нагороду за вагомий внесок у розвиток української культури
фото: Тарас Тополя/Facebook

Тарас Тополя поділився кадрами із нагородою зі своїми шанувальниками

Фронтмен українського гурту «Антитіла», співак Тарас Тополя опублікував кадри з важливою відзнакою від президента України Володимира Зеленського. Деталі артист поділився на своїй сторінці у Facebook, пише «Главком».

Так, Тарас Тополя вперше продемонстрував свою нагороду. Співак показав своє посвідчення заслуженого артиста України. Виконавець поділився світлиною зі своєю нагородою та доповнив її підписом: «Служу українському народу». На фото артист показався у діловому костюмі.

Тарас Тополя похвалився високою відзнакою від президента (фото) фото 1
фото: Тарас Тополя/Facebook

У коментарях під дописом Тараса Тополю привітали його шанувальники та колеги. Коментатори відзначили, що співак заслуговує на отримане звання:

  • «Вітаю! Це звання не просто присвоєне – воно заслужене твоїми вчинками, працею та діями. І це найцінніше!»
  • «Вітаю, друже!»
  • «Щиро вітаю, Тарасе! Хай усе задумане здійсниться».
  • «Дорогий Тарасе! Усім серцем радію і вітаю тебе. Це воістину саме той випадок, коли заслужений заслужено»
  • «Давно пора було! Вітаю, Тарасику!»
  • «Вітаю, друже!»
  • «Найщиріші вітання!»
  • «Вау, вітаю, Тарасе! Ти молодчинка».
  • «Вітання, Тарасе Володимировичу!»

Тарас Тополя був відзначений званням заслуженого артиста з нагоди 35-ї річниці Незалежності України 24 серпня. Тоді Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських зірок, серед яких був співак. Тоді ж співачка Злата Огнєвіч та фронтвумен гурту «Onuka», співачка Наталія Жижченко також отримали звання заслужених артистів України.

Як писав «Главком», 9 листопада президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами діячів культури та мистецтва з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Серед нагороджених – співачка та волонтерка Даша Астаф'єва, актор Дмитро Лінартович, режисери, продюсери й працівники культурних установ.

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Теги: Тарас Тополя державні нагороди артист співак Володимир Зеленський

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