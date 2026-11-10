Тарас Тополя похвалився високою відзнакою від президента (фото)

Тарас Тополя отримав нагороду за вагомий внесок у розвиток української культури

Тарас Тополя поділився кадрами із нагородою зі своїми шанувальниками

Фронтмен українського гурту «Антитіла», співак Тарас Тополя опублікував кадри з важливою відзнакою від президента України Володимира Зеленського. Деталі артист поділився на своїй сторінці у Facebook, пише «Главком».

Так, Тарас Тополя вперше продемонстрував свою нагороду. Співак показав своє посвідчення заслуженого артиста України. Виконавець поділився світлиною зі своєю нагородою та доповнив її підписом: «Служу українському народу». На фото артист показався у діловому костюмі.

фото: Тарас Тополя/Facebook

У коментарях під дописом Тараса Тополю привітали його шанувальники та колеги. Коментатори відзначили, що співак заслуговує на отримане звання:

«Вітаю! Це звання не просто присвоєне – воно заслужене твоїми вчинками, працею та діями. І це найцінніше!»

«Вітаю, друже!»

«Щиро вітаю, Тарасе! Хай усе задумане здійсниться».

«Дорогий Тарасе! Усім серцем радію і вітаю тебе. Це воістину саме той випадок, коли заслужений заслужено»

«Давно пора було! Вітаю, Тарасику!»

«Вітаю, друже!»

«Найщиріші вітання!»

«Вау, вітаю, Тарасе! Ти молодчинка».

«Вітання, Тарасе Володимировичу!»

Тарас Тополя був відзначений званням заслуженого артиста з нагоди 35-ї річниці Незалежності України 24 серпня. Тоді Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських зірок, серед яких був співак. Тоді ж співачка Злата Огнєвіч та фронтвумен гурту «Onuka», співачка Наталія Жижченко також отримали звання заслужених артистів України.

Як писав «Главком», 9 листопада президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами діячів культури та мистецтва з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Серед нагороджених – співачка та волонтерка Даша Астаф'єва, актор Дмитро Лінартович, режисери, продюсери й працівники культурних установ.