Президент відповів на петицію про позбавлення Потапа звання заслуженого артиста

Володимир Зеленський доручив СБУ розгляд питання петиції

Володимир Зеленський відповів на петицію, автори якої закликають позбавити Олексія Потапенка, відомого як репера Потапа, звання заслуженого артиста України. Про це йдеться на сайті президента, пише «Главком».

Президент зазначив, що звання заслуженого артиста є державною нагородою України. Водночас позбавлення державних нагород можливе лише за певних умов та причин. Серед них рішення РНБО про застосування санкції у вигляді позбавлення державної нагороди.

«Підставою для застосування санкції у виді позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення може бути також вчинення нагородженою особою дій, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України», – зазначається у документі.

Пропозиції про застосування санкцій можуть виносити, зокрема, Кабмін та СБУ. Тож президент доручив Кабміну і СБУ розглянути питання, яке було порушене у петиції. Зазначимо, автори петиції закликали переглянути публічну діяльність репера.

«З огляду на викладене згадану петицію мною надіслано Прем'єр-міністру України С.Ф. Корецькому та тимчасово виконуючому обов’язки Голови Служби безпеки України генерал-майору О.В. Покладу з проханням відповідно до компетенції опрацювати порушене у петиції питання в установленому законодавством порядку», – зазначив Володимир Зеленський.

Окремо президент подякував тим, хто долучився до петиції. «Дякую усім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію, за підтримку ініціатив, спрямованих на захист українського культурно-інформаційного простору від російських впливів та наративів», – зазначив він.

Нагадаємо, у згаданій президентом петиції авторка ініціативи закликала Володимира Зеленського переглянути публічну діяльність репера. У зверненні йдеться про те, що публічна діяльність Потапа містить популяризацію російськомовного культурного продукту, знецінення та висміювання української мови, співпрацю з росіянами тощо.

До слова, це не єдина петиція із закликом позбавити Потапа звання заслуженого артиста. На сайті президента опубліковане ще одне звернення. На думку авторки, Потап зневажає українську мову та пропагує поширення російської мови.