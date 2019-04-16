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    Шоу-биз

    Леся Никитюк показала, как выглядела восемь лет назад

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    Леся Никитюк - Леся Никитюк показала, как выглядела восемь лет назад
    Леся Никитюк

    Недавно Леся Никитюк поделилась с поклонниками в Instagram своими архивными фото

    На первом снимке популярная телеведущая показала, какой была восемь лет назад.

    «23 года», – лаконично подписала фото Леся Никитюк.

    Затем звезда Нового канала опубликовала еще одну фотографию, где ей 25 лет. Любопытно, что именно в этот период яркая, ироничная блондинка из Хмельницкого впервые попала на телеэкраны в качестве автора и ведущей программы «Лєся здЄся».

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    Леся Никитюк показала, как выглядела восемь лет назад
    Леся Никитюк показала, как выглядела восемь лет назад
    Леся Никитюк показала, как выглядела восемь лет назад
    Леся Никитюк показала, как выглядела восемь лет назад

    После двух архивных фотографий Леся Никитюк опубликовала свое селфи, сделанное несколько дней назад. Судя по уверенному и жизнерадостному взгляду, ведущая популярных проектов «Кто против блондинок?» и «Хто зверху?» в 31 год чувствует себя настоящей королевой. Собственно, почему бы и нет?!.
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