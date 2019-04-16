Леся Никитюк показала, как выглядела восемь лет назад



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Леся Никитюк

Недавно Леся Никитюк поделилась с поклонниками в Instagram своими архивными фото

На первом снимке популярная телеведущая показала, какой была восемь лет назад.

«23 года», – лаконично подписала фото Леся Никитюк.

Затем звезда Нового канала опубликовала еще одну фотографию, где ей 25 лет. Любопытно, что именно в этот период яркая, ироничная блондинка из Хмельницкого впервые попала на телеэкраны в качестве автора и ведущей программы «Лєся здЄся».

После двух архивных фотографий Леся Никитюк опубликовала свое селфи, сделанное несколько дней назад. Судя по уверенному и жизнерадостному взгляду, ведущая популярных проектов «Кто против блондинок?» и «Хто зверху?» в 31 год чувствует себя настоящей королевой. Собственно, почему бы и нет?!.