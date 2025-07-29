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Актор Бенюк розповів, як окупанти хотіли його вбити

Максим Бурич
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Максим Бурич
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Бенюк: Треба в СБУ піти і подивитися, які списки склали моск*лики
фото: Богдан Бенюк

Богдан Бенюк: «Був у розстрільних списках» окупантів у 2022 році

Народний артист України Богдан Бенюк заявив, що його прізвище фігурувало у «розстрільних списках» російських окупантів на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Про це актор розповів в інтерв'ю blik, передає «Главком».

Бенюк зазначив, що росіяни планували повторити сценарій 1932-1933 років.

«Жахливі 1932-1933 роки, Голодомор, розстріли невинних. І тих, хто раніше «відкривався», швидко і знищили. Те ж саме мало відбутися й у 2022 році – якщо б росіяни за три дні взяли Київ, і Україна здалася б, як вони планували», – розповідає Богдан Бенюк

Актор додав, що ці списки вже були готові, і в них було його прізвище. «Ідеться про відомих українців, які насамперед мають бути знищені», – наголосив Бенюк.

Він підтвердив, що його прізвище також фігурувало у «розстрільних списках».

«Так, і не тільки мене. Багато творчих людей були в тих списках. Треба в СБУ піти і подивитися, які списки склали моск*лики».

Нагадаємо, народний артист України Богдан Бенюк закликав українців не боятися відстоювати свою позицію та жорстко реагувати на прояви російської мови в публічному просторі. «Якщо чуєте російську мову, зразу звертайте увагу. Не зліться, бо ви інфаркт заробите. Відповідають щось? Плюньте їм у лице, і все», – різко стверджує Бенюк.

Бенюк підкреслив, що треба звертати увагу на патріотичне виховання дошкільнят, школярів та студентів. Українців, яким вже понад 70 років, важко в чомусь переконати. Народний артист підкреслив, що учні і вчителі повинні говорити українською мовою протягом усього часу перебування в школі.

До слова, народний артист України Богдан Бенюк став на захист викладачів акторської майстерності Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, яких студенти звинувачують у сексуальних домаганнях і харасменті. 

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Теги: СБУ Богдан Бенюк окупація

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