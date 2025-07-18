Україна заочно засудила шахіста Карякіна до дев'яти років позбавлення волі

Карякін у березні 2022 року був дискваліфікований FIDE на півроку за підтримку російської агресії проти України

Карякін збирав кошти на потреби армії РФ

За матеріалами Служби безпеки України до дев'яти років позбавлення волі заочно засуджено шахіста-зрадника Сергія Карякіна, який фінансує російських окупантів. Про це повідомляє Главком з посиланням на СБУ.

Шевченківський районний суд Чернівців визнав беззаперечними зібрані СБУ докази щодо колишнього українського шахіста та активного прибічника путінського режиму Сергія Карякіна, який фінансував збройну агресію проти України.

За даними слідства, уродженець Сімферополя ще у 2014 році публічно підтримав незаконну анексію Криму. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Карякін не лише виправдовував злочини окупантів, а й намагався впливати на міжнародну аудиторію, зокрема, заявляючи: «вкрай дивно бачити тих, хто закликає Росію зупинитись».

Ставши членом створеної Путіним організації «Народний фронт» і одним із активних пропагандистів, він відкрито закликав росіян та мешканців тимчасово окупованих територій України допомагати російським військовим, зокрема так званим «штурмовикам».

Використовуючи власну медійність, він створив телеграм-канал, через який збирав кошти на потреби армії РФ. За зібрані гроші, загалом сотні мільйонів російських рублів, Карякін закуповував для загарбників дрони, тепловізори, спецтехніку, зброю, екіпірування та інше військове спорядження.

На підставі зібраних доказів зловмисника заочно засуджено за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни меж території або державного кордону України) та призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі заочно з конфіскацією майна.

Карякін у березні 2022 року був дискваліфікований FIDE на півроку за підтримку російської агресії проти України. Після цього шахіст заявив, що виступатиме на міжнародних змаганнях лише під прапором РФ.

Сергій Карякін – 35-річний шахіст, який народився в Сімферополі й провів своє дитинство на Донеччині. До 2009 року він виступав за Україну, після чого змінив громадянство на російське.

Варто зазначити, що у російських ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про зловживання Карякіним алкоголем.

Серед головних здобутків Карякіна – перемога на Кубку FIDE (2015 рік), титул віцечемпіона світу з класичних шахів (2016 рік), чемпіона світу зі швидких шахів (2012 рік) і бліцу (2016 рік).

Як повідомлялося, російська тенісистка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.