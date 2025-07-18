Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

З окупації повернуто дітей, яких росіяни катували за мову: найменшій – три роки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
З окупації повернуто дітей, яких росіяни катували за мову: найменшій – три роки
РФ продовжує здійснювати злочини проти українських дітей, утримуючи під своїм контролем до 1,6 млн неповнолітніх
фото: depositphotos (ілюстративне)

Російські спецслужби переслідували, обшукували, допитували, катували дітей

Україні вдалося повернути ще одну групу дітей із тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

«Ці діти стали мішенню російських спецслужб через відмову дотримуватися нав’язаних окупантами правил – їх переслідували, обшукували, допитували, катували. Один із хлопців зазнав тиску лише через те, що не хотів навчатися у російській школі. Найменшій із врятованих лише три роки, і навіть вона встигла зазнати насильства через українську мову», – йдеться у повідомленні.

За словами Єрмака, наразі усі ці діти у безпеці: «Вдячний команді Save Ukraine за професійну роботу та допомогу у порятунку дітей. Виконуємо завдання президента – повернути всіх дітей».

Нагадаємо, Російська Федерація продовжує здійснювати злочини проти українських дітей, утримуючи під своїм контролем до 1,6 млн неповнолітніх – депортованих або тих, хто проживає на окупованих територіях.

До слова, Департамент урядової ефективності Білого дому (DOGE), який очолював Ілон Маск, припинив фінансування Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, яка допомагала з пошуком українських дітей, яких викрала Росія з окупованих територій.

Читайте також:

Теги: діти окупанти окупація Андрій Єрмак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На матір чекає суд, і їй загрожує позбавлення батьківських прав
Відео з мережі врятувало дітей від горе-матері
14 липня, 18:28
Будівля ТЦК палає після атаки БпЛА
Момент влучання «шахеда» по будівлі ТЦК у Кременчуці: відео
6 липня, 11:49
Через російську атаку постраждала дитина
На Харківщині через атаку «шахедів» є постраждалі
5 липня, 00:12
Війна, яку не чути: без вибухів, без сирен, але з катастрофічними наслідками
Війна, яку не чути: без вибухів, без сирен, але з катастрофічними наслідками
2 липня, 10:48
У суді батьки заявили: про інцидент із птахом дізналися від правоохоронців і провели бесіди зі своїми дітьми
На Хмельниччині суд покарав батьків підлітків, які вбили птаха
30 червня, 11:18
Прощання з ліквідованим окупантом пройде 26 червня
Судив чемпіонат світу. ЗСУ ліквідували російського арбітра-окупанта
26 червня, 11:28
Прем’єру-довгожителю Денису Шмигалю вчергове пророкують відставку. Досі всі «пророцтва» не збувалися
«Освіжити» Шмигаля. Чи реальна відставка прем’єра-рекордсмена? кадри
25 червня, 10:15
Це фото на сторінці «Армії оборони Ізраїлю» підписано так: «Три жінки, три конфесії, одна форма. Мусульманка, іудейка та християнка – всі служать в Армії оборони
Служать навіть ті, у кого 10 дітей. Чим відрізняється ізраїльська мобілізація від української
21 червня, 10:13
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 22860 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 20 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
20 червня, 07:20

Події в Україні

На Буковині у горах вирує негода: прикордонники звернулися до українців
На Буковині у горах вирує негода: прикордонники звернулися до українців
З окупації повернуто дітей, яких росіяни катували за мову: найменшій – три роки
З окупації повернуто дітей, яких росіяни катували за мову: найменшій – три роки
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища: де очікується негода
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища: де очікується негода
Прикордонники попереджають про ремонт пункту пропуску на кордоні з Польщею
Прикордонники попереджають про ремонт пункту пропуску на кордоні з Польщею
Росія вдруге за добу вдарила по локомотиву на Придніпровській залізниці
Росія вдруге за добу вдарила по локомотиву на Придніпровській залізниці
Схема фіктивних діагнозів. На Волині викрито військовослужбовця правоохоронного органу
Схема фіктивних діагнозів. На Волині викрито військовослужбовця правоохоронного органу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2025
6921
Путін дав Героя Росії Герою України
6699
У Південній Кореї рибалки зловили тунця вартістю $1,9 млн і повернули рибу до моря
5078
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2852
Росіян поселили біля військової бази в Єгипті: море під забороною, а за прогулянку до пляжу – стріляють

Новини

18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua