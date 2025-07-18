З окупації повернуто дітей, яких росіяни катували за мову: найменшій – три роки

РФ продовжує здійснювати злочини проти українських дітей, утримуючи під своїм контролем до 1,6 млн неповнолітніх

Російські спецслужби переслідували, обшукували, допитували, катували дітей

Україні вдалося повернути ще одну групу дітей із тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

«Ці діти стали мішенню російських спецслужб через відмову дотримуватися нав’язаних окупантами правил – їх переслідували, обшукували, допитували, катували. Один із хлопців зазнав тиску лише через те, що не хотів навчатися у російській школі. Найменшій із врятованих лише три роки, і навіть вона встигла зазнати насильства через українську мову», – йдеться у повідомленні.

За словами Єрмака, наразі усі ці діти у безпеці: «Вдячний команді Save Ukraine за професійну роботу та допомогу у порятунку дітей. Виконуємо завдання президента – повернути всіх дітей».

Нагадаємо, Російська Федерація продовжує здійснювати злочини проти українських дітей, утримуючи під своїм контролем до 1,6 млн неповнолітніх – депортованих або тих, хто проживає на окупованих територіях.

До слова, Департамент урядової ефективності Білого дому (DOGE), який очолював Ілон Маск, припинив фінансування Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, яка допомагала з пошуком українських дітей, яких викрала Росія з окупованих територій.