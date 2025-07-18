З окупації повернуто дітей, яких росіяни катували за мову: найменшій – три роки
Російські спецслужби переслідували, обшукували, допитували, катували дітей
Україні вдалося повернути ще одну групу дітей із тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
«Ці діти стали мішенню російських спецслужб через відмову дотримуватися нав’язаних окупантами правил – їх переслідували, обшукували, допитували, катували. Один із хлопців зазнав тиску лише через те, що не хотів навчатися у російській школі. Найменшій із врятованих лише три роки, і навіть вона встигла зазнати насильства через українську мову», – йдеться у повідомленні.
За словами Єрмака, наразі усі ці діти у безпеці: «Вдячний команді Save Ukraine за професійну роботу та допомогу у порятунку дітей. Виконуємо завдання президента – повернути всіх дітей».
Нагадаємо, Російська Федерація продовжує здійснювати злочини проти українських дітей, утримуючи під своїм контролем до 1,6 млн неповнолітніх – депортованих або тих, хто проживає на окупованих територіях.
До слова, Департамент урядової ефективності Білого дому (DOGE), який очолював Ілон Маск, припинив фінансування Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету, яка допомагала з пошуком українських дітей, яких викрала Росія з окупованих територій.