Наводили ракети на українську ППО: у Києві затримано двох зрадників, які працювали на РФ

Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна

Контррозвідка Служби безпеки затримала трьох російських агентів, які збирали координати для повітряних атак рашистів по Україні. Двох із них затримали в столиці, третього – на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Повідомляється, що однією з фігуранток виявилась 46-річна жителька селища Донець на Харківщині. За матеріалами справи, жінка працювала одразу на дві спецслужби РФ – російську воєнну розвідку та ФСБ. За вказівками окупантів фігурантка намагалася виявити і передати їм локації зенітно-ракетних комплексів, які захищають небо фронтового регіону.

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна фото: Служба безпеки України

«Для ворога це була «ціль № 1», яку він сподівався уразити за допомогою комбінованих атак з використанням дронів, керованих авіабомб та балістичних ракет», – зазначили в СБУ.

За даними СБУ, після цього росіяни планували приступити до точкових ударів по місцевих газорозподільних станціях для знищення критичної інфраструктури до початку опалювального сезону.

Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна фото: Служба безпеки України

Ще двох коригувальників ворожого вогню затримали у Києві, повідомили в СБУ. Серед затриманих – 32-річний ІТ-фахівець, який за дорученням ФСБ мав навести російські ракети на радіолокаційні станції ППО. Додатково агент намагався виявити пункти базування мобільних вогневих груп, що обороняють повітряний простір регіону.

Інша агентка – місцева безробітна, яка коригувала дронові атаки по ремонтних базах ЗСУ. Щоб зібрати координати для вогневого ураження, фігуранти об’їжджали місцевість або випитували дані у знайомих під час побутових розмов.

Повідомляється, що при обшуках у всіх трьох затриманих виявлено телефони, з яких вони контактували з російськими спецслужбістами.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, за доказовою базою Служби безпеки 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав агент ФСБ РФ, який діяв у лавах АТ «Укртелеком». За даними СБУ, перебуваючи у складі керівництва столичної дирекції однієї з найбільших телекомунікаційних компаній України, посадовець «зливав» окупантам закриті дані щодо стаціонарного зв’язку в Силах оборони.

Також контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві агента центру спецпризначення «Сенеж» російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ. Як встановило розслідування, агентом виявився 44-річний киянин. За інформацією СБУ, у поле зору російського ГРУ він потрапив під час ефіру чат-рулетки, де висловлював проросійську позицію.