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Замах на командира «Вовків Да Вінчі» Філімонова. СБУ розкрила деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Замах на командира «Вовків Да Вінчі» Філімонова. СБУ розкрила деталі
СБУ затримала завербованого, коли він йшов на завдання
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Представниця ФСБ, вдаючи співробітницю Служби безпеки, наказала ліквідувати українського військового

Служба безпеки України запобігла замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Для реалізації плану ФСБ завербувала жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи на українську спецслужбу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, представниця ФСБ видала себе за співробітника Служби безпеки. Він переконав учасника АТО з Кам’янського, що за дорученням правоохоронців має знешкодити коригувальника, котрий працює на РФ, а не українського військового командира.

«Чоловіку в одній із соцмереж зателефонувала представниця російської спецслужби, яка видала себе за співробітницю Служби безпеки України. У процесі розмови вона повідомила, що інтернет-магазин, де фігурант раніше замовляв медичні препарати, нібито фінансує війська РФ. Цю вигадану інформацію вона використала для звинувачення українця у «державній зраді» та повідомила про нібито відкриту проти нього кримінальну справу», – йдеться в повідомленні.

Росіяни надіслали чоловіку підроблену повістку про виклик на допит до СБУ. Після цього йому запропонували начебто «співпрацю» зі Службою безпеки в обмін на закриття кримінальної справи. Для цього фігуранту надіслали анкету про прийом до СБУ і дали вказівку прибути до Києва.

Росіяни надіслали чоловіку підроблену повістку про виклик на допит до СБУ
Росіяни надіслали чоловіку підроблену повістку про виклик на допит до СБУ
фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Після прибуття до Києва завербованому поставили завдання: орендувати квартиру в житловому комплексі, де, за версією ФСБ, проживав український військовий командир, якого планували ліквідувати, і почати стеження за автомобілем Сергія Філімонова. При цьому співробітник ФСБ представив українського військового як «зрадника», що нібито наводить удари по Києву. Після одного з масованих ракетних ударів по столиці куратор переконував фігуранта, що відповідальність за це несе «об’єкт», за яким він стежить», – кажуть правоохоронці.

Згодом куратор передав українцю координати схрону на околиці Києва, де було заховано автомат та отримав вказівку ліквідувати українського воїна. Оперативники СБУ затримали завербованого, коли він виходив на вулицю зі спорядженою зброєю. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, з якого фігурант листувався з російським куратором.

Нагадаємо, Служба безпеки та Нацполіція зранку 29 липня проводили безпекові заходи у Деснянському районі Києва.

До слова, у Києві було затримано співробітника Центрального апарату Національного антикорупційного бюро, який працює в закритому підрозділі «Д-2». Він шпигував для російської спецслужби.

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Теги: СБУ Сергій Філімонов

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