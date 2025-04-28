Якщо чуєте російську мову... Народний артист Бенюк дав пораду українцям

Бенюк наголосив на важливості виховання патріотизму у молоді

Відомий український актор Богдан Бенюк в інтерв'ю для проєкту «На часі» поділився своїми думками щодо війни, патріотизму та ставлення до російської мови в Україні. Він закликав українців не боятися відстоювати свою позицію та жорстко реагувати на прояви російської мови в публічному просторі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю.

«Якщо чуєте російську мову, зразу звертайте увагу. Не зліться, бо ви інфаркт заробите. Відповідають щось? Плюньте їм у лице, і все», – різко стверджує Бенюк.

«Воюємо, перемагаємо. Воюємо всі, всіма способами. І люто ненавидимо того к*ц*па, де б він не був. Навіть поруч з вами, як чуєте російську мову, зразу звертайте увагу. Відразу. І то різко говоріть, не зліться, бо вас не вистачить інфаркт заробити. Як вони вам щось відповідають, плюньте їм в лице, і все», – заявив Бенюк.

Бенюк наголосив на важливості виховання патріотизму у молоді: «Треба дивитися на молодь. Ті, хто в ясла пішли, ті, хто в школу ходить, на школу і на вищі учбові заклади. А ці люди, яким понад 70, як я, вони вже йдуть до свого завершення. І їх переконати в чомусь дуже складно було. А от тих людей треба не пропустити момент навчання. І ми робимо велику лажу. Бо викладачі в школах, мова, яка в школах, в Києві, яка мова після перерви, як вона дотримується? Ми ж на це увагу також не звертаємо».

Бенюк закликав українців об'єднатися у боротьбі проти російської агресії: «Воюємо, перемагаємо. Воюємо всі, всіма способами».

Нагадаємо, народний артист України Богдан Бенюк став на захист викладачів акторської майстерності Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, яких студенти звинувачують у сексуальних домаганнях і харасменті.