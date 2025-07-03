СБУ підтвердила успішне ураження складів боєприпасів неподалік Харцизька

Харцизьк має важливе стратегічне значення для окупантів, бо використовується росіянами як тилова база

Служба безпеки України підтвердила ураження українськими дронами складу боєприпасів у селі Велике Оріхове біля тимчасово окупованого Харцизька на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«СБУ висадила в повітря російські склади боєприпасів біля тимчасово окупованого Харцизька», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що починаючи з 22:00 на складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.

«Харцизьк розташований недалеко від тимчасово окупованих Макіївки та Донецька і має важливе стратегічне значення, бо використовується росіянами як тилова база. Ворог розмістив там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. Усі вони є законними військовими цілями», – пояснюють в СБУ.

У Службі заявили, що продовжують системну роботу з ослаблення тилових баз армії РФ. Кожна подібна спецоперація знижує наступальний потенціал ворога.

Раніше ми писали, що Сили оборони України 1 липня завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.